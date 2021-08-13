التحضير لملتقى الاستثمار السياحي والاهتمام بمنتج السياحة الداخلية

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

تحضيراً لملتقى الاستثمار السياحي هذا العام، قامت مديرية سياحة ريف دمشق بالكشف على مواقع تعود ملكيتها لفرع ريف دمشق للحزب، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في المكتب الاقتصادي الفرعي وهيئة الاستثمار السورية، كما تمّ الكشف على مواقع تمّ اقتراحها على مديرية ثقافة ريف دمشق، واختيار الأنسب لها، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية في مديريتي الصناعة والزراعة للكشف على المواقع المقترحة من وزارتي الصناعة والزراعة.

على صعيد آخر وفيما يتعلق بأنشطة المديرية، أوضح مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال في تصريح خاص لـ”البعث” أنه تمّ منح 15 استمارة تأهيل منشأة إطعام سياحية بطاقة استيعابية 1608 كرسي بكلفة استثمارية تقديرية 17 ملياراً و900 مليون ليرة، كما تمّ منح 6 استمارات تأهيل منشآت مبيت بطاقة استيعابية 1000 سرير وبكلفة استثمارية تقديرية 76 ملياراً و500 مليون ليرة، في وقت بلغ عدد منشآت المبيت في محافظة ريف دمشق داخل الخدمة 120 منشأة، وعدد منشآت الإطعام داخل الخدمة 122 منشأة، كما تمّ ترخيص 6 مواقع عمل سياحي مكاتب سياحة وسفر موزعة في عرطوز– جرمانا- النبك- السيدة زينب، وعدد مواقع العمل السياحي مكاتب السياحة والسفر الداخلة في الخدمة نحو 64 موقعاً.

وأضاف الكيال أنه تمّ القيام بـ21 جولة على المنشآت السياحية ومواقع العمل السياحي شملت عدة محاور طريق المطار- جرمانا- طريق الهامة- ضاحية قدسيا– صحنايا- الزبداني- صيدنايا- السيدة زينب- النبك، حيث تمّ خلالها تنظيم 44 ضبطاً لمنشآت سياحية مخالفة، وتنظيم 13 ضبطاً لمواقع عمل سياحي مخالفة، وبلغ عدد الرحلات الداخلية 83 رحلة موزعة في مناطق كسب- صلنفة- طرطوس- اللاذقية- صيدنايا- بلودان.