تطبيق هاتف ينقذ بريطانية تعرضت لنوبة أثناء قيادة السيارة

التطورات المستمرة للتكنولوجيا أصبحت عنصراً مهماً في حياة ملايين البشر حول العالم، ولا تستخدم في التعلم والاكتشاف فقط ولكن تحولت إلى وسيلة للإنقاذ، وذلك ما حدث مع مهندسة كهرباء بريطانية بعد أن أصيبت برد فعل تحسسي خطير أثناء عودتها بسيارتها إلى منزلها، إذ تعرضت المهندسة البريطانية مادي بوند، البالغة من العمر 24 عاماً، لصدمة تحسسية شديدة أثناء قيادتها سيارتها إلى منزلها في سومرست، عندما بدأت تشعر بنوبة حساسية شديدة، بعد مرورها بالقرب من أعمالٍ للطُرق صدرت منها روائح مواد كيميائية.

وروت مادي تفاصيل تعرضها للخطر قائلة: “استخدم عمال الطرق مواد لإزالة الطلاء، وهذا ما تسبب في عدم مقدرتي على شم أي شيء عبر أنفي. وبعد اجتيازي عمال إصلاح الطرق، بأمتار قررت الاتصال بأمي، وأخبرتها بأنني بحاجة لأن تأتي وتأخذني لأنني لم أعد أستطع قيادة سيارتي، كما اتصلت بأختي، التي نصحتني بالاتصال بخدمة الإسعاف على الفور. ولكنني كنت بحالة لم تمكنني من وصف الموقع لخدمة الإسعاف، إذ فقدت تركيزي بشكل كامل. سألتني موظفة الإسعاف عما إذا كان لدي تطبيق 3words الذي يقوم بإعطاء كل منطقة عنواناً فريداً من ثلاث كلمات، ومن خلال فتحه والنقر فوق سهم أزرق، تمكنت من إعطاء موقعي للمسعفين”.

وبعد أن استخدمت المهندسة مادي بوند التطبيق وصلت سيارة الإسعاف بعد دقيقتين، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعملت مادي بعد هذه الأزمة من المنزل تحسباً لأي طارئ قد تتعرض له خارج المنزل بسبب حالتها الصحية.