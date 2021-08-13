بيلاروس تحذر من حرب عالمية ثالثة بحال فكر الناتو بالهجوم عليها

حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من مخاطر اندلاع حرب عالمية جديدة في حال فكر حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالهجوم على بلاده التي لا تريد أن تتحول إلى ساحة للمعركة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن لوكاشينكو قوله خلال لقاء اليوم مع سكان بلدة تيخينيتشي بمقاطعة غوميل: “لا تفكروا أنني أقوم بتأجيج الموقف عمداً من أجل شن حرب ما ولكني لا أمزح عندما أقول إن حرباً عالمية ثالثة قد تندلع فالتاريخ يعرف حالات عديدة عندما تقاطعت مصالح اللاعبين العالميين الرئيسيين على أراضي بيلاروس ما أدى إلى نشوب الحروب”.

وأضاف لوكاشينكو: “إذا حاولوا اقتحام بيلاروس فمن الطبيعي أن تعتبر روسيا ذلك بمثابة اعتداء عليها لأنه إذا انهارت بيلاروس فستقف الصواريخ الغربية بالقرب من سمولينسك الروسية”.

وكان لوكاشينكو أكد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فشلا في تنفيذ ثورة ملونة في بلاده على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها حتى قبل صدورها.