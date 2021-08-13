روسيا تؤيد توسيع مشاركة الوسطاء الدوليين بتسوية الأزمة بأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأييد بلاده لتوسيع مشاركة الوسطاء الدوليين في تسوية الأزمة في أفغانستان بما في ذلك إيران والهند.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله للصحفيين اليوم نحن مهتمون بانضمام إيران وفي المراحل اللاحقة دول أخرى ولا سيما الهند إلى الاتصالات المتعلقة بالوضع في أفغانستان.

وأضاف لافروف نحن نؤيد أن تتم التسوية الأفغانية بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية في البلاد والتي تباطأت الآن لأن الوفد الحكومي للأسف لم يكن مهتماً منذ عام ونصف أو عامين باستئناف المفاوضات وبسبب هذا الوضع قررت طالبان للأسف محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية وغزو المزيد من المدن والمحافظات ولذلك كل شيء سيئ وخطأ في أفغانستان اليوم”.

وأكد لافروف أن عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا كانت تسهم في حوار سلمي حقيقي وليس مجرد هدف لكسب الوقت.

وأدى القرار الأمريكي بتسريع الانسحاب من أفغانستان إلى تقدم واسع لمسلحي حركة طالبان وسيطرتهم على مراكز 18 من الولايات الأفغانية خلال الأيام الأخيرة وهددت الحركة بالاستيلاء على العاصمة كابول بالقوة ما لم يتم حل المسائل العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية بالتفاوض.

وفشل الاحتلال الأمريكي للبلاد لمدة عشرين عاماً بحجة مكافحة تنظيم القاعدة الإرهابي في تحقيق الأمن والسلام للشعب الأفغاني بل أدخل البلاد في دوامة من الفوضى والعنف.