عشق الآيس كريم يؤدي بطيار للمحاكمة

تسبب طيار كندي في مشكلة مع رجال الشرطة بعد أن حط بمروحيته وسط بلدةٍ كندية صغيرة لشراء كعكة آيس كريم! حيث شاهد مواطنو بلدة تيسدال (وتعداد سكانها ثلاثة آلاف نسمة) في مقاطعة ساسكاتشوان، بكل ذهول، مروحيةً حمراء وهي تهبط في مرآب سيارات بالقرب من مطعم Dairy Queen الوحيد للمأكولات السريعة في المدينة يوم 31 تموز، لتتناثر حولها سحابةٌ من الغبار والحطام أثناء لمسها للأرض.

واعتقد بعض السكان بالبداية أن المروحية – المطلية بألوان الإسعاف الجوي نفسها في المقاطعة – قد جاءت بسبب حالةٍ طبية طارئة، لكن حين رأى عمدةُ البلدة الراكبَ وهو يُغادر المطعم وفي يده كعكة آيس كريم؛ أدرك أنّ المروحية كانت هنا لمهمةٍ مختلفة، إذ قال العمدة آل جيليكو: “حسناً. أعتقد أنّ شخصاً ما كان يشعر بالجوع، وظننت وقتها أنّه ربما لم يكن التصرف الأمثل”، وقد وافقته الشرطة الرأي، في المقابل قال المحققون إنّهم قرروا أنّ رحلة الطيار إلى المطعم “ليست حالة طوارئ”، لذا وجهوا التهم إلى الطيار (34 عاماً) دون ذكر اسمه.

كانت لدى الرجل رخصةٌ للتحليق بمروحية لكنّه هبط بها في موقعٍ غير قانوني وهو يُواجه الآن تهمة التشغيل الخطير لطائرة، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة في السابع من أيلول 2021 بمدينة ميلفورت.