كوبا: إجراء مجلس الشيوخ الأمريكي المتعلق بالانترنت عدوان

اتّهمت كوبا مجلس الشيوخ الأميركي بالعدوان، بعد تبنيه تعديلاً يطالب الرئيس جو بايدن بتأمين إمكانية الاتصال بالإنترنت، تحت عنوان “تجاوز الرقابة”.

وفي هذا السياق، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الإجراء، وقال في تغريدة على تويتر اليوم: “أدين عدوان مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال التعديل المتعلق بالإنترنت في كوبا، والذي يسهم بتجارة المكائد السياسية التخريبية المربحة في فلوريدا”.

وكان السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو اقترح التعديل الذي يتضمن نشر أقمار اصطناعية وبالونات ونقاط وصول للانترنت، فيما نشرت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان بيانا ووثيقة معلومات توضح بالتفصيل الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص لخدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بكوبا.