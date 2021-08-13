محافظة حماة تكرم البطل العالمي الأولمبي الرباع معن أسعد ومدربه

حماه – حسان المحمد

كرمت محافظة حماة الرباع معن أسعد بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية برفع الأثقال بوزن +109 كغ في رفعة الخطف بأولمبياد طوكيو و مدربه قيس أسعد ،وذلك في الصالة الرياضية بالملعب البلدي بحماة.

وأشار أمين فرع حماة للحزب المهندس أشرف باشوري أن ما حققه البطل معن أسعد هو وسام ومصدر فخر لكل السوريين وأن إنجازه أدخل الفرحة لقلوب الرياضيين ، مثمناً لجهوده التي بذلها للوصول إلى بطولة وتحقيقه الفوز مع مدربه قيس أسعد وأنه كان مثالاً لروح التحدي والإصرار رغم ظروف الحرب والحصار التي يمر بها بلدنا

من جانبه هنأ محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي الرباع معن أسعد على هذا الفوز والتتويج الذي جعل علم سورية يرفرف عاليا وكان نصرا جديدا يضاف لانتصارات بواسل قواتنا المسلحة، متمنيا له التوفيق وتحقيق النجاحات في الاستحقاقات الرياضية القادمة.

وأعرب الرباع أسعد عن فخره واعتزازه بتحقيق حلمه وتتويجه بالميدالية البرونزية ، وأهدى هذا الفوز لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وللجيش العربي السوري ولأرواح شهداء الوطن وللشعب السوري .

يذكر أن الرباع أسعد من أهالي قرية حمورات عمورين بمدينة سلحب بريف محافظة حماة.