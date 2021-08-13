مدرّسة وتعمل في مدجنة

تجتهد المدرّسة سهام سليمان من قرية حمين بريف الدريكيش على أن تعيل أبناءها وتساعد زوجها في خضم الظروف القاهرة والأوضاع الاقتصادية المتردية والأحوال المتعبة التي أنهكت يوميات الآباء ليتحول نهارهم إلى ساعات عمل متواصلة لا تعرف الكلل والملل.

تقول سليمان لـ “البعث”: بدأ مشروع التربية باستئجار مدجنة، حمل المشروع في بدايته صعوبات جمّة لعدم توفر الخبرة بالعمل الذي كان شاقاً وله مخاطر عديدة، منها خسارة الفوج التي ترتب على المربي رهن أرضه أو أغراض منزله، مشيرة إلى استمرار الصعوبات وتزايد حدتها، ولاسيما هذا العام والعام الماضي إثر ارتفاع أسعار مستلزمات التربية. وتضيف: مع كل تلك العقبات التي واجهتنا – وما زالت – لم نيأس، وما زلنا نربي، وحالياً لدينا ثلاثة آلاف طير بالمدجنة، ونعمل بشكل متواصل أنا وزوجي وابني.

وأشارت المدرّسة سليمان إلى الخبرة التي تمّ اكتسابها من خلال الطبيب المشرف على المدجنة وذلك بأخذ التعليمات وطريقة التعامل مع الدجاج، وختمت بالقول: أنا كمدرّسة لا أخجل من عملي، لأن كل إنسان قادر على العمل والإنتاج عليه ألا يتوانى لحظة واحدة عن القيام بمشروع يعيله ويساعده على أعباء الحياة المتزايدة يوماً تلو الآخر.

ولا يقتصر عمل سليمان على المدرسة والعمل بالمدجنة، فهي كذلك ترعى شؤون أسرتها وتقوم بأعباء المنزل، كما أنها تعطي دروساً خاصة، وتعمل بالأرض وبزراعة الخضراوات المنزلية والعناية بأشجار الزيتون، وشعارها دائماً “العمل شرف للإنسان وقيمة مضافة في الحياة”، وترى أنه ومع انطلاق مرحلة الأمل بالعمل علينا أن ننجز وننتج ونبني وطننا بإمكانياتنا وطاقاتنا وحبنا له الذي لم ولن ينضب.

دارين حسن