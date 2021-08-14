“تيك توك” يفرض قيوداً على المراهقين

يعمل تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير “تيك توك”على تقليل مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بالمراهقين من خلال تطبيقه القيود على المستخدمين الأصغر سناً، وسيتم وضع المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً على “الوضع الخاص” بصورة تلقائية كما أنه سيتعين عليهم تحديد الأشخاص الذين سيكونون قادرين على مشاهدة مقطع فيديو عند نشره للمرة الأولى.

وتابع التطبيق أن مستخدميه من المراهقين لن يتمكنوا من الوصول إلى ميزات رائجة، هي “Duet” التي تسمح لصناع المحتوى وضع مقطعي فيديو جنباً إلى جنب، وأداة “Stitch” التي تتيح أخذ عينات من الفيديو تصل مدتها إلى 5 ثوان من مستخدم آخر في المقاطع المصورة الخاصة بهم.

وستشمل القيود المراهقين الأكبر سناً، إذ سيوقف “تيك توك” تشغيل الرسائل المباشرة افتراضياً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً ويسجلون في التطبيق لأول مرة، بينما سيطلب من المستخدمين الحاليين مراجعة إعداداتهم إذا لم يكونوا قد جربوا الرسائل المباشرة من قبل.

كذلك سيتم إيقاف تشغيل الإشعارات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بدءاً من الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، بينما سيتلقى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً تنبيهاتهم حتى الساعة 10 مساء، وتلك الخطوة ستساعد المراهقين نظرياً على الاسترخاء، وتثبيط التنمر في وقت متأخر من الليل.

وشدد “تيك توك” على أنه “لا يوجد حدود” بالنسبة لجهوده للحفاظ على الخصوصية والأمان، كما أنه سيفرض المزيد من الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.