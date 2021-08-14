حفل استقبال بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية باكستان الإسلامية

أقامت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق حفل استقبال مساء اليوم بمناسبة ذكرى الاستقلال وذلك في منزل السفير الباكستاني في يعفور بريف دمشق.

وفي كلمة له أشار سفير باكستان في دمشق سعيد محمد خان إلى نضال شعب بلاده للحصول على الاستقلال بعد صراع طويل ضد الهيمنة البريطانية والتطور الذي حققته منذ ذلك الحين في مختلف المجالات من تعليم وصناعة وعلوم وتكنولوجيا.

وهنأ السفير الباكستاني سورية وشعبها بفوز السيد الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية معرباً عن ثقته في أن سورية ستتعافى وتستعيد مكانتها السابقة في العالم.

وأشاد محمد خان بالعلاقات الأخوية الثنائية الممتازة التي تربط بلاده بسورية مبيناً أن العلاقة العميقة بين البلدين متجذرة وتحظى بأعلى درجات التقدير من قبل قيادتي البلدين.

من جهته أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتجذرها بما يخدم مصالح شعبيهما لافتاً إلى موقف باكستان الداعم للقضايا العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص حيث كان لها موقفها المبدئي خلال الأزمة في سورية مع عدم رضوخها للضغوط ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ولمحاولات انتهاك سيادتها.

وأعرب الجعفري عن تقدير سورية للدعم الإنساني الذي قدمته باكستان للمتضررين من الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية العام الماضي إضافة للدعم الذي قدمته لسورية فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا.

حضر حفل الاستقبال الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب ووزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والتربية والنفط والثروة المعدنية والصناعة والمفتي العام للجمهورية الدكتور بدر الدين حسون وعدد من أعضاء مجلس الشعب والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملين في دمشق.