خرافات حول بطاريات الهواتف الذكية

ظهرت المئات من النصائح للحفاظ على عمر البطارية إلا أن بعضها لم يقدم أي فائدة، وبعض النصائح قد تكلف المستخدم وقتاً وجهداً في تنفيذها منها:

البطاريات تشحن أسرع على وضع الطائرة

تعتبر هذه النصيحة من النصائح الشائعة والمنتشرة بين جميع المستخدمين وهذه المعلومة صحيحة نوعاً ما، لأن تفعيل وضع الطائرة يقوم بإيقاف الهاتف عن إرسال أو استلام أي موجات. وتطبيقاً على نفس الفكرة، تفعيل وضع الطيران أثناء عدم شحن الهاتف سيجعله يفقد الشحن الموجود فيه بشكل أبطأ.

استخدام شاحن غير أصلي يؤذي هاتفك

يوجد داخل كل شاحن متحكّم كهربائي متخصص في تحجيم التيار الكهربي المرسل للجهاز الذي يتم شحنه، وبالتالي عند استخدام شاحن غير أصلي لا يضم متحكماً عالي الجودة فقد يزود هذا الشاحن هاتفك بطاقة كهربائية أكثر من التي يستطيع استيعابها.

إغلاق هاتفك لبعض الوقت جيد للبطارية

تعد هذه واحدة من أكثر الخرافات انتشاراً إلا أنها خاطئة، وفي بطاريات هواتفنا الحالية لا داعي أبداً لإغلاق الهاتف لفترة قصيرة بشكل دوري، لكن يمكنك أن تقوم دائماً بعمل إعادة تشغيل للهاتف كل فترة لأن هذا يحسن من أداء النظام عموماً.

تعمل بطاريات الهواتف بشكل أفضل وهي باردة.. خاطئة

استخدام الهاتف في درجة الحرارة العادية -درجة حرارة الغرفة- هي الحالة المثالية للبطاريات، في حين أن استخدام الهاتف عندما تكون بطاريته ساخنة قد يؤثر على العمر الافتراضي للبطارية، ونفس الوضع بالنسبة للبرودة.

يجب شحن الهاتف عند وصوله إلى 0%.. خاطئة

تعمل البطارية بحالة مثالية عندما تكون ممتلئة بنسبة 50%، بينما فراغها إلى 0% أو امتلائها إلى 100% ليست الحالات الأفضل لها، لذلك يجب على المستخدم أن يشحن هاتفه عند وصوله إلى 10% أو 15% وأن يفصله عن الشاحن قبل وصوله إلى 100%.

شحن الهاتف حتى 100% يؤذي البطارية.. صحيحة

ترتبط هذه المعلومة بشدة بالمعلومة السابق ذكرها، لكن على عكس ما يظنه البعض، في هذه الحالة لا يقوم الهاتف بتلقي طاقة أكثر مما يستطيع تحملها، بل يصل إلى 100% ومن ثم يستهلك كم بسيط من الطاقة نظراً لأنه بالفعل يعمل، وفي هذه الحالة يبدأ مرة أخرى في استقبال الطاقة وتتكرر العملية.

استبدال بطارية هاتفك أمر جيد.. صحيحة

تتضرر بطاريتك مع مرور الوقت بسبب الحرارة، وكثرة دورات الشحن، وتكرار أي أخطاء تؤثر عليها، وبالتالي استبدالها بواحدة جديدة يحسن من الحالة العامة لجهازك ولعمر بطاريته. لكن القاعدة الأهم هي استبدال البطارية بواحدة أصلية.