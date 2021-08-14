ملتقى علمي لأعضاء فرق الأولمبياد العلمي السوري

يشارك أعضاء فرق الأولمبياد العلمي السوري في الملتقى العلمي الصيفي الذي تقيمه إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة دمشق.

الملتقى الذي يستمر لنهاية الشهر الجاري وفق بيان لهيئة التميز والإبداع اليوم يهدف إلى تعزيز معارف فرق الأولمبياد وتطوير قدراتها وخبراتها في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية).

ويشارك في الملتقى الصيفي إلى جانب أعضاء الفرق الوطنية في الأولمبياد الطلاب الحاصلون على درجات متميزة في الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021 حيث يتلقى المشاركون تدريباتهم في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وفي كليتي العلوم وطب الأسنان من قبل أعضاء اللجان العلمية في الأولمبياد العلمي السوري.

وتؤكد الهيئة أن الملتقى يشكل فرصة للمشاركين فيه للقاء مع بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعلومات والمعارف فيما بينهم من خلال الاشتراك في حل المسائل وإجراء التجارب العلمية بشكل مكثف.