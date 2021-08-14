نصائح للحصول على بشرة شابة

أشار تقرير منشور بصحيفة “مترو” البريطانية، إلى بعض النصائح التي يجب على المرأة اتباعها بجانب الاهتمام باتباع روتين العناية بالبشرة الأساسي، للحصول على بشرة خالية من العيوب هي.

*الحصول على قسط كافٍ من النوم: عندما يعاني الإنسان من الأرق أو ينام لساعات قليلة، فإنه يشعر بالتعب والترنح، الذي يترك أثاره السلبية على الوجه مثل الهالات السوداء أسفل العينين، لذلك ينصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم، للتخلص من الهالات السوداء والحصول على بشرة شابة.

*ترطيب الجسم: تتكون البشرة من أكثر من 64٪ من الماء، الذي يساعد في التخلص من السموم بالإضافة إلي زيادة مرونة الجلد، ومنع ظهور التجاعيد المبكرة، لذلك فإن زيادة مستويات الترطيب في الجلد تعني زيادة الكولاجين والإيلاستين، لذلك ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على مدار اليوم للحصول على بشرة رطبة ومنع ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه.

*تناول طعام صحي: من خلال الحصول على العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضروات، التي تساعد على تحسين البشرة وتظهر لامعة ومرنة مع منع ظهور التجاعيد المبكرة على الوجه.

*ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على زيادة تدفق الدم وبالتالي زيادة إنتاج الكولاجين، مع زيادة معدلات ضربات القلب أثناء الرياضة، ويؤدي زيادة تدفق الدم إلي تغذية خلايا الجلد وإصلاحها، مما يساعد على تجديد شباب الجسم ويصبح أكثر كفاءة.

*المكملات الغذائية: يحرص الكثير من الناس على تعويض نقص الفيتامينات من خلال تناولها على هيئة كبسولات تحت إشراف الأطباء، مما يساعد في الحصول على بشرة شابة وفي نفس الوقت يحافظ على صحة الجسم.