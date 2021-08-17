خطاب القسم “رؤية تكاملية” في ملتقى البعث للحوار في جامعة حلب

حلب – معن الغادري:

تحت عنوان قراءة في خطاب القسم ٢٠٢١ “رؤية تكاملية”، أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في فرع جامعة حلب للحزب بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ملتقى البعث للحوار، وذلك على مدرج كلية الاقتصاد في جامعة حلب.

وبين ضيف الملتقى الدكتور محمد قاسم عبد في سرد مطول معاني ودلالات خطاب السيد الرئيس لناحية المنهج وآلية التفكير ومن ناحية المضمون والمعاني، مشيراً إلى مجمل ما أشار إليه القائد الأسد في خطاب القسم.

بدوره تحدث الدكتور أحمد دواليبي عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وبين أن شعار الحملة الانتخابية الأمل بالعمل هو منهج عمل للمرحلة الراهنة والمستقبلية لإعادة بناء سورية أقوى مما كانت، لافتاً إلى أهمية ربط العمل بالإنتاج من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الأبواب للاستثمار وتخفيف العقبات التي تعيق عملية الإنتاج.

من جانبه الدكتور رائد حاج سليمان قدم عرضاً شاملاً عن الواقع السياسي في المنطقة وشكل النظام الدولي الذي نعيش به، مبيناً هدف الحروب الحديثة وهو التركيز على الإنسان قبل الحرب. وتحدث عن القيم الوطنية وعن مفهوم الهوية والانتماء والعروبة التي تحدد باللغة والتاريخ المشترك.

وفي مداخلة له بين الرفيق الدكتور إبراهيم الحديد أمين جامعة حلب للحزب أن المشروع القومي العربي ليس عرقياً إنما هو حضاري، فهو رسالة حضارة إلى العالم كتبت بلغة العرب؛ لغة القرآن الكريم، موضحاً مفهوم الهوية العربية واللغة العربية القريبة من الكمال والبعيدة عن النقص، مشيراً إلى أن خطاب السيد الرئيس شخص الواقع بكل شفافية، وأكد على أهمية الإعلام الوطني ووسائله ووسائل التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها بالشكل الذي يخدم المجتمع من خلال التوجيه الصحيح.

وتخلل الملتقى مداخلات أغنت الحوار أجاب عليها الضيوف.

حضر الملتقى، الذي أداره الرفيق الدكتور حليم أسمر رئيس دائرة البحوث الاجتماعية، الرفاق أعضاء قيادة الفرع وحشد من القيادتين الإدارية والسياسية والطلبة في جامعة حلب.