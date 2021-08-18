“الجدة الحكيمة” نتاج ورشة تصنيع دمى الماريونيت

توّجت ورشة تصنيع دمى الماريونيت التي دعت إليها مديرية المسارح والموسيقا-دائرة مسرح الطفل والعرائس منذ شهرين بتقديم عرض “الجدة الحكيمة” في مسرح العرائس، وقد عبّر الفنان عبد السلام بدوي مدير مسرح الطفل والعرائس عن سعادته بما قدّمه المشاركون في أول تجربة لهم على صعيد تصنيع دمى الماريونيت وتحريكها، مبيناً أن العرض الذي يتناول قيمة التعاون ومقولة “في الاتحاد قوة” هو تكريم للمشاركين وتحفيز لهم على الاستمرار في مسرح العرائس، مع تأكيده أن ما يقدمه المشاركون في “الجدة الحكيمة” ليس عرضاً بمقدار ما هو نتاج دورة، الهدف منها التأسيس لفريق يتبنى مشروع صناعة الدمى، والطموح في تنفيذه في المحافظات والارتقاء به مستقبلاً على يد خبراء من الخارج.

ألف باء

وأكدت إيمان عمر المشرفة على الورشة أنها راضية عن النتائج التي خرج بها المشاركون الذين تميّزوا بشغفهم الذي تبلور وتجلّى من خلال “الجدة الحكيمة”، موضحة أنه وبناءً على النص الذي قام عبد السلام بدوي بإعداده تمّ اختيار كاركترات الدمى في العرض، ومن ثم تعليم المشاركين ألف باء صناعة الدمى وتحريكها.

وتحدث المشاركون في الندوة: فداء عمر، راما وورد بدوي، أريج صمادي، نوران عضيمي، عابد زينو عن أهمية الورشة التي خضعوا لها والتي تعرفوا من خلالها على عالم الدمى بشكل عام ودمى الماريونيت بشكل خاص، مؤكدين أن الخوف رافقهم في أول عرض للمسرحية باعتبار أنهم يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى، وأن هذا الخوف سيتلاشى مع كل عرض للمتعة الكبيرة التي يحقّقها تحريك الدمى رغم صعوبته في هذا النوع من الدمى.

يُذكر أن عروض “الجدة الحكيمة” نص وإخراج عبد السلام بدوي مستمرة ليوم السبت القادم في مسرح العرائس- الرابعة عصراً.