الدفاع الروسية: 26 اعتداء لإرهابيي (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” نفذوا 26 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم تسجيل 26 اعتداء من مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد بينها 14 اعتداء في محافظة إدلب و12 اعتداء في كل من اللاذقية وحلب وحماة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأول من الشهر الجاري أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها نفذوا 37 اعتداء طالت مناطق آمنة في أرياف اللاذقية وحلب وإدلب وحماة.