انقلاب آلية للاحتلال في طوباس بعد استهدافها بالحجارة و”المولوتوف”

أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه قوة للاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس في الضفة الغربية اليوم، وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أصوات إطلاق نار تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة بالاضافة إلى انقلاب آلية بقوات الاحتلال خلال استهدافها بالحجارة و”المولوتوف”.

وقالت مصادر محلية: إن الشبان استهدفوا بالزجاجات الحارقة الدورية التي اعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية تياسير شرق طوباس، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مدينة طوباس وقرية تياسير شرقها واعتدت على الفلسطينيين ومنعت وصول الطلاب إلى مدرسة تياسير.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات مماثلة ولا سيما في العيسوية وأبو ديس، ومن بين المعتقلين الشاب حمزة عياد، عقب مداهمة قوات الاحتلال منزله في بلدة أبو ديس.

يأتي ذلك فيما جدّد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتهـ بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

كما شنّت قوات العدو الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية: “اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، منازل مواطنين في بيت لحم”، وداهمت منزل كل من عطا الهريني، وعياد الهريني، في منطقة واد معالي، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، إضافة إلى منزل الأسير حمزه خالد الهريني في البلدة القديمة في بيت لحم”، ولفتت إلى أن “4 دوريات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت بلدة زعترة شرق بيت لحم لتنفيذ عمليات تجريف أو هدم”، وتابعت: “كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد بلال داوود (29 عاماً)، وأمير داوود (28 عاماً) من مدينة قلقيلية، وذلك بعد اقتحام منزلهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح”.

وقالت المصادر: “اعتقلت قوات العدو: معاذ ذياب زعاقيق من الخليل، والأسير المحرر موسى صوي نزال من قلقيلية، والشاب عثمان جمال عبد الحميد حسن من نابلس، والفتى معتصم حجازي من جبل الموالح ببيت لحم، وأنس محمد مصلح نزال من قلقيلية، والمحرر المسن جمال عثمان داود من قلقيلية، والمحرر أنس مسكاوي من قلقيلية والأسير المحرر ياسر نوفل من قلقيلية”.

كذلك هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية شمال طولكرم في الضفة الغربية بعد أن اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة قفين شمال طولكرم واعتقلت صاحبها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين شرق بيت لحم في الضفة الغربية وجرّفت مساحات منها. وأوضح مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات بلدة زعترة وجرّفت مساحات من أراضيها.