رسالة سلام لأطفال دار الرحمة للأيتام

حملت زيارة وفد من جمعية الأسرة الخيرية إلى دار الرحمة للأيتام بالقامشلي معاني المحبة والسلام، إذ قدّم الوفد وشارك مع الأطفال لحظات مهمة وجميلة من البهجة والسعادة، بدأت الزيارة بتوزيع الحلوى وتقطيع قالب الكاتو من الأطفال إلى الأطفال، مع مشاركة الكبار لهم، ثم قدم الوفد الزائر هدايا عينية للأطفال العشرة المقيمين في دار الرحمة للأيتام، واستمرت لأجواء الفرح والسرور للحظات، فقد زرع الكبار السعادة وألوان السلام في تلك القلوب التي تحتاج لتلك الزيارات والأجواء، وقد أكّد القائمون بالزيارة أنها نهج وسياسة جمعيتهم وهي ضمن أهداف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعبّر الأطفال وإدارة دار الرحمة عن عميق امتنانهم وتقديرهم لتلك الزيارة التي بيّنت روح السلام والمحبة التي تحملها الجمعيات الخيرية في البلد، وهي بالأساس في قلب ووجدان كل سوري.

والجدير بالذكر أن دار الرحمة أول دار لرعاية الأيتام على مستوى محافظة الحسكة.

عبد العظيم العبد الله