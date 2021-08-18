غارات جوّية عراقية على مواقع لتنظيم “داعش” في جبال “حمرين”

نفَّذت طائرات حربية عراقية غاراتٍ، اليوم الأربعاء، على مواقع لتنظيم “داعش” في سلسلة جبال “حمرين”، على الحدود الفاصلة بين المقرّ المتقدّم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك ومقرّ عمليات صلاح الدين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إنَّه “بإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلوماتٍ استخباريةٍ دقيقةٍ واستطلاعٍ ميدانيٍ مكثَّفٍ، استهدفت الطائرات الحربية وكرين ‫لداعش”.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عمليةً مشتركةً في محافظة صلاح الدين لملاحقة فلول تنظيمِ “داعش”.

وأوضحت قوات الحشد أنَّ “العملية تهدف إلى تفتيش وتطهير وتأمين جبال عجيل من بقايا التنظيم، وتشارك فيها قيادة عمليات كركوك وشرقي دجلة للحشد الشعبي واستخبارات الحشد، إلى جانب قوات الجيش والشرطة الاتحادية، وبإسنادٍ من مكافحة المتفجرات والدروع في الحشد الشعبي”.

إلى ذلك، عقد جهاز الأمن الوطني العراقي اجتماعاً موسَّعاً في مقرِّ الجهاز، برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني في بيانٍ إلى أنَّ الاجتماع أكَّد متابعة الخطط الأمنية الموضوعة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهداف، والتوجيه بالوصول إلى المنفِّذين عبر جمع المعلومات الاستخبارية والاستباقية.

كما قبضت وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية على ثلاثة إرهابيين من مفجري ابراج الطاقة في محافظة ديالى شرق العراق. وقال مصدر خاص في الوكالة إن “مفارز الوكالة تمكنت بعد جهد استخباري دقيق من تتبع حركة ثلاثة إرهابيين ضالعين في تفجير أبراج الطاقة في محافظة ديالى ونصب كمين محكم لهم وإلقاء القبض عليهم شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة” مضيفاً، أن الإرهابيين اعترفوا بجرائمهم وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وكان هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت الاثنين عن استشهاد آمر فوج في “الحشد” وأحد مرافقيه، في قصف بطائرة مسيّرة في سنجار ضمن محافظة نينوى.

وقبل 3 أيام، بدأ الجيش العراقي رفقة قوة من الحشد الشعبي عمليةَ تفتيشٍ واسعة بحثاً عن فلول تنظيم “داعش” شرقيّ مدينة تلعفر في نينوى، في شمال العراق.

وفي السياق نفسه، أعلنت القوات العراقية اليوم إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن “مفارزها تمكنت من إحباط عمل إرهابي يهدف لإلحاق الأذى بالمواطنين وذلك بعد أن لاحظت قوة من الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية أثارت تصرفاته الشكوك والريبة في منطقة الوشاش ببغداد”. وأوضح البيان أنه “تمت ملاحقة المشتبه به ما اضطره لرمي ما كان يحمله من أسلحة ومواد متفجرة تتضمن ثلاث رمانات يدوية حيث لاذ بالفرار في إحدى مناطق قاطع الكرخ” مشيراً إلى أن عملية البحث عن المتهم ما زالت مستمرة فيما تمت مصادرة الأسلحة والمواد المتفجرة.