مقتل وإصابة عدد من عملاء “قسد” في الكشكية.. وأبو غدير تطرد الميليشيا الانفصالية

وقعت إصابات مباشرة في صفوف ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم على إحدى نقاطها في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن “مجموعة من فصائل المقاومة الشعبية هاجمت فجر اليوم بالأسلحة الرشاشة إحدى النقاط التابعة لميليشيا “قسد” في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة المسلحين فيها”.

كما ذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا قرية أبو غدير جنوب شرق القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي وأقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي لترهيب أهالي القرية وحاولوا اختطاف عدد من الشبان لسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي تصدوا لمسلحي الميليشيا وقاموا بطردهم من القرية ومنعوهم من اختطاف الشباب، وسط رفض أهالي قرى منطقة القحطانية إجراءات الميليشيا التعسفية، والتي تأتي في إطار التضييق عليهم لدفعهم إلى الانضمام لصفوفها تنفيذاً لمخططات واشنطن في المنطقة.

وداهمت ميليشيا “قسد” الثلاثاء مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة وبلدة السوسة بريف دير الزور واختطفت عدداً من الأشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة.