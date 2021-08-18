منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذر من احتمال انتشار الحرائق

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى استمرار تأثر مناطق الغابات في شمال غرب سورية بمستويي الخطورة المتوسط والمرتفع اعتباراً من اليوم وحتى يوم غد الخميس.

ونشرت المنصة تحديثا لتقرير لها يبين خارطة مؤشر شدة انتشار الحريق لمؤشراته في مناطق الغابات كما كانت عليه خلال الفترة الماضية منذ يوم الأربعاء.

وأشارت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة إلى أنه تمت الإشارة في بداية الأسبوع إلى تغير في التوزيع المكاني لمؤشرات الخطورة حيث اختلف بشكل طفيف تأثر بعض مواقع الغابات بمؤشر الخطورة المرتفع والمتوسط تبعا لارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي عامة والنباتات في أرض الغابة بشكل خاص مبينة أن مساحة الغابات في محافظة اللاذقية الواقعة تحت تأثير مؤشر الخطورة المرتفع ارتفعت بشكل طفيف إضافة إلى استمرار تأثر المواقع على السفح الشرقي لسلسلة الجبال الساحلية.

ونوهت قرمومة بجهود العاملين في الحراج وحماية الغابات والدفاع المدني لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم لحماية ثروتنا الغابية لافتة إلى أن المنصة حذرت بالتنبه لأي حريق أو دخان كون غاباتنا المتوسطية تمر حاليا في ذروة موسم الحرائق وخطورة الحرائق ملحوظة داعية إلى الإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الرقم المجاني 188.