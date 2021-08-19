العثور على قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونغرس

أكَّدت شرطة “الكابيتول” الأميركية، اليوم الخميس، أنَّها عثرت على قنبلة داخل شاحنة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس، في العاصمة واشنطن، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة رجل في شاحنة متوقفة خارج مكتبة الكونغرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الرجل الذي قام ببث مباشر على الإنترنت ادعى وجود عبوة ناسفة في شاحنته، كما ألقى أوراقا نقدية في الشارع.

وقالت شرطة “الكابيتول”، المعنية بتأمين مبنى الكونغرس، في تغريدةٍ لها في حسابها في موقع “تويتر”، إنها تحقّق في تهديدٍ فعليٍّ بواسطة قنبلة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أخلت الشرطة الأمريكية عدة مبان في المنطقة المحيطة بمكتبة الكونغرس في العاصمة واشنطن بعد تقارير حول وجود شاحنة قد تحوي متفجرات.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة الكونغرس قولها في تغريدة على تويتر إنها تفحص شاحنة يشتبه بأنها تحمل متفجرات بالمنطقة القريبة من مكتبة الكونغرس مضيفة “يجري تحقيق في تهديد بوجود قنبلة نشطة”.

وطلبت الشرطة من جميع العاملين في مكاتب المبنى القديم لمجلس النواب المغادرة والانتقال إلى مبنى لونغوورث المجاور بينما أبقوا على من هم في مبنى ماديسون في مكاتبهم.

وتم أيضاً إخلاء مبنى جيفرسون، وهو جزء من مكتبة الكونغرس، مع العلم بأنَّ الكونغرس في إجازةٍ هذا الأسبوع.

ودعت الشرطة الناس إلى البقاء هادئين واستخدام الأنفاق إذا استدعى الأمر مغادرة المنطقة.

وقال مسؤولون إن عناصر انفاذ القانون في الموقع يعملون على التأكد مما إذا كان الجهاز المشبوه قنبلة قابلة للتشغيل وما إذا كان الرجل في الشاحنة يحمل صاعقاً كما تم نشر قناصة في مكان الحادث.

وتم إغلاق المنطقة بسيارات الشرطة والحواجز كما استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات للحادث.

ويأتي الحادث بعد أشهر من ترك قنابل على شكل أنبوب في مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في كانون الثاني.