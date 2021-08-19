بالتوازي مع الاحتلال الأمريكي.. “قسد” تسرق محولة كهرباء في ناحية تل حميس

انسجاماً مع ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من سرقة ونهب الثروات الوطنية من الجزيرة السورية أقدمت ميليشيا “قسد” المرتبطة بهذا الاحتلال على سرقة محولة كهربائية باستطاعة 20 كيلو واط.

وذكرت مصادر محلية من ناحية تل حميس أن مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” أقدموا على سرقة محولة كهربائية من محطة كهرباء تل حميس بالتزامن مع تطويق قوات الاحتلال الأمريكي مقر شركة كهرباء الناحية. ولفتت المصادر إلى أن رتلاً مؤلفاً من ست مدرعات عسكرية أمريكية و3 سيارات نوع بيك آب مسلحة تابعة لـ “قسد” فرضت حظر تجوال في تل حميس في محاولة لتمرير المواد المسروقة في البلدة بعيداً عن أنظار الأهالي.

وطيلة السنوات الماضية قامت ميليشيا “قسد”، بدعم ومشاركة من الاحتلال الأمريكي، بنهب الثروات الباطنية والمحاصيل الاستراتيجية من قمح وشعير والثروة الحيوانية، في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية، وأقدمت على تهريب أعداد كبيرة منها إلى الأسواق التركية وشمال العراق.

وفي إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية، ذكرت مصادر محلية من ريف القحطانية أن دوريات تابعة لميليشيا “قسد” طوقت قرية أبو كبرة في ريف القحطانية الجنوبي واختطفت رجلاً كبير السن بعد مداهمة منازل الأهالي بحثاً عن شباب القرية لسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحي ميليشيا “قسد” أقدموا على إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أهالي القرية ما سبب حالة ذعر بين الأطفال والنساء.

وتقوم ميليشيا “قسد” بحملة مداهمات ليلاً وآخرها مداهمة قرية خويتلة الجوالة وقرية أبو غدير في ريف القحطانية، التي تصدى أهلها أمس لمحاولة الميليشيا اختطاف عدد من الشبان لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

بالتوازي، ذكرت مصادر محلية أن الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة تابعة لميليشيا (قسد) على طريق قامشلي-عامودا في ريف القامشلي الغربي ما أدى إلى إصابة مسلحين اثنين من الميليشيا ووقوع أضرار مادية واحتراق السيارة.

وهاجمت مجموعة من فصائل المقاومة الشعبية أمس بالأسلحة الرشاشة إحدى النقاط التابعة لميليشيا (قسد) في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل وإصابة المسلحين فيها.