نتائج متوقعة في الجولة الثانية من الدوري الكروي الممتاز

لم تخرج مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة القدم التي أقيمت ست منها عصر اليوم عن المتوقع، حيث فرض المنطق نفسه على نتائج اللقاءات فيما كان المستوى الفني دون المتوسط مع ضغط النقطة وبحث أغلب الفرق عن تجنب الخسارة أكثر من سعيها لتحقيق الفوز.

ولعل الملاحظة الأبرز، التي يمكن تسجيلها على الجولة ككل، هي سيطرة نتيجة التعادل على أربع مباريات بينما خرج حطين والشرطة عن هذه القاعدة.

أبرز المباريات جمعت الجارين الكرامة والوثبة على أرضية ملعب الباسل في حمص، وفيها فرض التعادل السلبي نفسه، وهي ذات النتيجة التي آلت إليها مباراة ملعب تشرين في دمشق بين الوحدة وضيفه جبلة.

وعلى ملعب الحمدانية في حلب خطف الجيش نقطة التعادل من مضيفه الاتحاد، بعد مباراة مثيرة تقدم فيها الاتحاد مرتين عبر علي خليل وعبد الهادي شلحة لكن الجيش عادل في المرتين عبر رامي عامر ، وفي حماة استطاع النواعير إيقاف انطلاقة ضيفه تشرين حامل اللقب بتعادله معه بهدف لمثله، سجل للنواعير مصطفى سفراني وعادل لتشرين نصوح نكدلي.

وتمكن حطين بلاعبيه الشباب من تحقيق فوز غال على حساب ضيفه الطليعة بهدفين لواحد في المباراة التي استضافها ملعب الباسل في اللاذقية، أصحاب الأرض تقدموا بهدف عبر بلال حسن قبل أن يعدل أمين حداد النتيجة للطليعة ، وقبيل النهاية سجل مؤيد خولي هدف الترجيح لحطين.

لقاء ملعب الجلاء في دمشق والذي جمع الشرطة بالفتوة شهد ندية عالية، فتقدم الفتوة بهدف ولات عمي ليرد الشرطة بهدفين عبر مجد الغايب وحاتم النابلسي.

ومن المنتظر أن تختتم مباريات الجولة عصر غد الجمعة بإقامة لقاء وحيد على ملعب الجلاء في دمشق ويجمع حرجلة بضيفه عفرين.

“البعث”