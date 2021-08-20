اتحاد الكتّاب بحلب يعلن نتائج المسابقة الشعرية الشبابية

حلب-غالية خوجة

أعلنت ، أسماء الفائزين ب، و

نالت د. هبة ضويحي الجائزة الأولى في مسابقة الشعراء الشباب الخاصة اتحاد الكتّاب العرب بحلب، وذلك عن قصيدتها “هذا الوطن”، فيما ذهبت الجائزة الثانية إلى تسنيم سلطان عن قصيدتها “نزارية”، وحاز الجائزة الثالثة أحمد كركوتلي عن قصيدته “مع زهرة الشمال”. وستكون هناك احتفالية تكريمية للفائزين بعد غد الأحد، الساعة الواحدة ظهراً.

وأكد الكاتب والمترجم محمد إبراهيم العبد الله رئيس هيئة المكتب الفرعي لاتحاد الكتّاب العرب بحلب أهمية المسابقات الأدبية الموجهة لجيل الشباب كونها تعبّر عن حالة من الوعي والاهتمام من قبل اتحاد الكتّاب العرب لجيل الشباب لأنهم عماد المستقبل وصانعوه وعلى عاتقهم سيكون بناء سورية الحديثة.

وتابع العبد الله: لقد أدرك الاتحاد في الآونة الأخيرة أن ثمة ثغرة قائمة بين الاتحاد والشباب المبدع نتيجة الحرب الظالمة التي أثرت في جميع مناحي الحياة بما في ذلك الجانب الثقافي، لذا، لا بد من وضع برامج ثقافية جادة تستهدف الجيل الشاب وبرعاية مستدامة من قبل أعضاء اتحاد الكتّاب المتمرسين في الكتابة والإبداع. ومن هذا المنطلق، وضعت هيئة المكتب الفرعي بحلب برنامجاً ثقافياً موازياً للشباب خلال شهري أيلول وتشرين القادمين، فهناك 4 فعاليات خاصة بالشباب في مجال القصة والشعر، وقد تم تكليف بعض الكتّاب بتقديم قراءات نقدية في هذه المشاركات. ولفت إلى أن هيئة المكتب منفتحة على كل المبادرات الشبابية التي من شأنها تعزيز ثقافة الوعي ووعي الثقافة بين الأجيال الشابة، علماً بأنها شاركت مع عدة فعاليات مع اتحاد شبيبة الثورة، ومنها الملتقى الفكري للشباب 2021.

يذكر أن لجنة التحكيم تألفت من الشاعر حسن عاصي الشيخ رئيساً، وعضوية كل من الشعراء: إبراهيم كسار، سعيد رجو، محمد جمعة حمادة، غالية خوجة.

وكان اتحاد الكتّاب العرب بدمشق أعلن، في حزيران الماضي، عن مسابقة الأدباء الشباب في فروع الاتحاد في مختلف المحافظات.