السيدة أسماء الأسد للمشاركين بألعاب جريح الوطن: حملتم رسالة الأمل والإصرار.. وفخورة بروح التحدي الموجودة لديكم

بحضور السيدة أسماء الأسد افتتحت في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية مساء اليوم الدورة الأولى لألعاب جريح الوطن الرياضية بمشاركة نحو 100 جريح من جرحى العجز الكلي في مختلف الرياضات والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة عربية ودولية.

وقبيل افتتاح الدورة التقت السيدة أسماء الأسد الجرحى الرياضيين المشاركين في المنافسات وسمعت منهم كيف طورت التدريبات الرياضية قدراتهم وفتحت آفاقاً جديدة لطموحاتهم.

وخاطبت السيدة أسماء الجرحى الرياضيين خلال لقائها بهم وقالت: أنا فخورة بروح التحدي الموجودة لديكم.. هذه الروح التي جعلتكم لا تنكسرون بعد الإصابة هي الروح التي جعلتكم تستمرون بالثبات نفسه وهي ذاتها التي جعلتكم تتجاوزون كل العثرات والعوائق.

وأضافت: أهمية دورة ألعاب جريح الوطن ليست فقط أنها تقام للمرة الأولى بل لأنها أيضاً ترسخ أن الجريح قادر ومتمكن وهذا ليس مجرد شعار بل هو حقيقة بإرادتكم وتضامنكم.. أنتم جعلتموه حقيقة وأصبح واقعاً ملموساً.. ‏بمشاركتكم بهذه البطولة حملتم رسالة الأمل والإصرار.. هذه الرسالة التي يجب على الجميع تعلمها منكم.

وتنطلق يوم غد المنافسات الرياضية بين الجرحى المشاركين في ألعاب السلة والريشة الطائرة والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى حيث يشارك فيها 92 جريح حرب من جرحى العجز الكلي من سورية إضافة لجرحى حرب من روسيا والعراق.

وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب على مكافآت مادية بمبلغ 900 ألف ليرة للمركز الأول و800 ألف للمركز الثاني و700 ألف للمركز الثالث كما سيتم تكريم الجرحى الرياضيين بجوائز ومعسكرات وميزات رياضية تساعدهم على احتراف الرياضة.