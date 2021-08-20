بعد توقف لسنوات.. محطة بسيرين في التأهيل

حماة – منير الأحمد

باشرت مديرية الموارد المائية في حماة بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية العاملة في سورية أعمال إعادة تأهيل محطة ضخ بسيرين وشبكة الري التابعة لها، وذلك بعد توقف دام سنوات.

وأشار مدير الموارد المائية بحماة المهندس توفيق صالح إلى أهمية تأهيل هذه المحطة لتحقيق الاستقرار في ضخ المياه من القناة الرئيسية لشبكة ري حمص حماة “قسم حماة” إلى الأراضي الزراعية التي لا تصلها مياه الري بالراحة من القناة الرئيسية بسبب فرق ارتفاعها عن منسوب القناة الرئيسية. وأضاف الصالح أن مساحة الشبكة تبلغ 308 هكتارات، حيث تمّ البدء بتعزيل وإعادة تأهيل القناة الرئيسية والأقنية الفرعية، إضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطة الضخ، موضحاً أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال التأهيل هذا العام.

وفيما يتعلق بصيانة شبكة ري حمص حماة “قسم حماة” والتي تروي مساحة 7500 هكتار من الأراضي والبساتين على امتداد مجرى القناة في ريف حماة الجنوبي، بيّن مدير الموارد أنه تمّ الانتهاء من أعمال صيانة القناة الرئيسية، والعمل جارٍ حالياً لتنفيذ صيانة الأقنية الثانوية، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90 بالمئة.