“جريح وطن”.. دورة رياضية بأبعاد وطنية

تفتتح عند السابعة من مساء اليوم في مدينة الأسد الرياضية، في اللاذقية، منافسات دورة ألعاب “جريح الوطن” الأولى، التي يشارك فيها جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي الذين أصيبوا خلال معارك الدفاع عن الوطن، إضافة لمشاركة جرحى من روسيا والعراق.

الدورة التي ستستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري يشارك فيها أكثر من 100 جريح في منافسات متنوعة في رياضات ألعاب القوى والقوة البدنية، إضافة للريشة الطائرة والسباحة وكرة الطاولة وكرة السلة.

هذا الحدث الأول من نوعه في سورية والذي ينظمه مشروع “جريح الوطن” والاتحاد الرياضي العام سيشارك فيه جرحى العجز الكلي ممن تنوّعت إصاباتهم ما بين البتر، الفردي والثنائي، ومعهم جرحى الشلل والمكفوفون، يتحركون بخفة إما بمساعدة أطراف اصطناعية جلوساً أو وقوفاً نحو بلوغ مرمى الخصم أو تحقيق الهدف في رياضات تستوجب اللعب الفردي وأخرى تلعب جماعياً بعد أن حصلوا جميعهم على التدريب اللازم الذي أضاف لمهاراتهم وقدراتهم في مختلف الرياضات.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيس مكتب المراكز التدريبية عبد الناصر كركو أكد لـ”البعث” أن الدورة تعدّ حدثاً وطنياً قبل أن يكون رياضياً، وهي بادرة وفاء بسيطة تجاه من ضحوا بأجسادهم في سبيل حماية الوطن والذود عن حماه، وأشار كركو إلى أن التحضيرات الجدية للدورة بدأت منذ أشهر طويلة بالتعاون مع مشروع “جريح وطن” عبر التواصل مع اللجان التنفيذية في المحافظات لاستقطاب جرحى الوطن، ومن ثم تمّ إجراء معسكر في دمشق استمر حوالي شهرين كان مفيداً للغاية لجهة صقل مواهب الأبطال الذي أظهروا فنيات عالية.

ولفت كركو إلى أن الدورة فرصة لإظهار قدرات جرحى الوطن الرياضية، مشدداً على أن الكثير منهم قادرون على الوصول لمنصات التتويج في البطولات العربية والدولية في قادم الأيام بما يمتلكونه من إرادة وتحدّ، فضلاً عن القدرات الفنية.

“البعث”