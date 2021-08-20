“حدائق الفن” محطات فنيّة في الهواء الطلق

اللاذقية- مروان حويجة

تتواصل في حديقة العروبة في اللاذقية فعاليات النشاط الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة “حدائق الفن”، في الهواء الطلق، ويستقطب شرائح مختلفة من الجمهور، حيث يتمّ اليوم عرض مسرحي للأطفال “بلد الياسمين” للمخرج نضال عديرة، وتأتي بعد العرض المسرحي الأول للأطفال “القط أبو جزمة” للمخرج مجد يونس أحمد، وذلك ضمن تظاهرة ثقافية فنيّة ترفيهية تجمع بين الفائدة والمتعة وتقديم النشاط الثقافي في فضاء مفتوح.

وأوضح مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أن “حدائق الفن” مشروع أطلقته وزارة الثقافة ضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام في الحدائق، وهي التوسع بالأنشطة والعروض الثقافية والفنية إلى خارج المراكز والصالات الثقافية لتصل إلى أوسع نطاق وأبعد مدى.

ولفت صارم إلى أن الحدائق يرتادها الزوار بشكل اعتيادي وطبيعي من كل الفئات والشرائح العمرية ولها طابع اجتماعي، ما يضفي على النشاط الثقافي فيها قيمة مضافة لتغدو المتنفس الطبيعي والمنبر الثقافي والمركز الترفيهي بآن معاً، وهو ما يعزّز ويدعم وصول الرسالة الثقافية والفنية والمحطات المعرفية والإبداعية والترفيهية في إطار اجتماعي تفاعلي ويجعل المتابعة أكثر والفائدة أكبر.. يضاف إلى ذلك كله التشبيك بين مديرية الثقافة وفعاليات محلية ومجتمعية متعدّدة لإغناء هذه الفعاليات بالفقرات والمضامين التي تجعلها جاذبة ونوعية وشاملة.