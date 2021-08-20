ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال يطغى على منافسات الدوريات الأوروبية

يستعد ملعب الإمارات في العاصمة الإنكليزية لندن لاحتضان مباراة من العيار الثقيل بين قطبي العاصمة، أرسنال وتشيلسي، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز، وكان تشيلسي قد حقّق فوزاً ثميناً في بداية موسمه على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ليحصد بذلك أول ثلاث نقاط على طريق رفع درع الدوري بعد عودته لحصد الألقاب الموسم الماضي، حيث استطاع التتويج بدوري الأبطال ومنذ أسابيع بكأس السوبر الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر أخفق فريق أرسنال فى تخطي مباراة الجولة الأولي، حيث سقط في فخ الهزيمة القاسية أمام برينتفورد وعلى ملعب الخصم بهدفين دون رد، أي أن المدفعجية يدخلون المباراة والفوز مطلبهم الوحيد لإعلان صحوتهم ومصالحة جماهيرهم.

وفي إيطاليا ينطلق غداً الموسم الكروي بمواجهات سهلة نسبياً للفرق الكبرى، حيث يبدأ الإنتر حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة جنوى في ميلانو، أما جاره وغريمه التقليدي ميلان والذي عاد هو الآخر إلى الأضواء في الموسمين الماضيين فيرحل إلى جنوى لملاقاة سمبدوريا، ويوفنتوس سيكون على موعد مع أودينيزي في مباراة سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من سيسلط عليه الضوء ليس لنجوميته المعتادة وإنما للدور الذي سيلعبه في المباراة والدقائق التي سيلعبها بعد فوضى الإشاعات حول مستقبله مع السيدة العجوز، ويستقبل فريق العاصمة روما الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منافسه فيورنتينا وهدفه العودة إلى منصات التتويج.

إسبانياً، يستضيف فريق أتلتيك بلباو فريق برشلونة في قمة الجولة الثانية من الدوري، وسيسعى البلوغرانا للبناء على فوزه القوي على ريال سوسيداد في افتتاح الدوري بأربعة أهداف لاثنين، وسيحاول كومان البقاء على الأداء المثالي للبارسا في محاولة فاشلة لإثبات أن الفريق لا يقف على لاعب وبمقدوره إعادة الدرع إلى خزائنه بدون نجمه التاريخي ليونيل ميسي، ويعتقد المدرب الهولندي أنه يملك مفاتيح الفوز في المباراة كونه استطاع إلحاق هزيمة قاسية بمنافسه في آخر مواجهةٍ جمعتهما وكانت في نيسان الماضي لحساب نهائي كأس الملك وبأربعة أهداف نظيفة.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الثانية)

مباريات الغد: ليفربول– بيرنلي 2.30 ظهراً، أستون فيلا– نيوكاسل، كريستال بالاس– برينتفورد، ليدز يونايتد– إيفرتون، مانشستر سيتي– نورويتش 5 عصراً، برايتون– واتفورد 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: ساوثامبتون- مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون– توتنهام 4 عصراً، أرسنال– تشيلسي 6.30 عصراً.

مباريات الاثنين: وست هام- ليستر سيتي 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الأولى)

مباريات الغد: هيلاس– ساسولو، إنتر– جنوى 7.30 مساءً، إمبولي– لاتسيو، تورينو– أتالانتا 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: بولونيا– ساليرنيتانا، أودينيزي– يوفنتوس 7.30 مساءً، نابولي– فينيتسيا، روما– فيورنتينا 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: كالياري– سبيزيا 7.30 مساءً، سامبدوريا– ميلان 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة الثانية)

مباريات اليوم: ريال بيتيس- قادش 10 مساءً.

مباريات الغد: ديبورتيفو ألافيس– مايوركا 6 عصراً، غرناطة– فالنسيا، إسبانيول– فياريال 8.30 مساءً، أتلتيك بلباو– برشلونة 11 مساءً.

مباريات الأحد: ريال سوسيداد- رايو فاييكانو 6 عصراً، أتلتيكو مدريد– إلتشي 8.30 مساءً، ليفانتي- ريال مدريد 11 مساءً.

مباريات الاثنين: خيتافي– إشبيلية 9 مساءً، أوساسونا- سيلتا فيغو 11 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– التقى تشيلسي وأرسنال في 202 مواجهة سابقة في كل البطولات، فاز أرسنال 78 مرة وانتصر تشيلسي 65 مرة وكان التعادل في 59 مناسب، وفي بطولة الدوري لعبا 167 مباراة، انتصر أرسنال 64 منها وفاز تشيلسي 53 مباراة وتعادلا في 50 مباراة.

– حقق تشيلسي أكبر فوز في تاريخ مباريات الديربي بنتيجة 0/6 في 22 آذار 2014 على ملعبه، وفي المقابل حقق أرسنال أكبر فوز له في مباريات ديربي شمال غرب لندن بنتيجة 1/5 في 29 تشرين الثاني 1930 على ملعب ستامفورد بريدچ.

– تقابل إنتر وجنوى 55 مرة في الدوري الإيطالي، نجح الإنتر في تحقيق الانتصار في 30 مواجهة، وتعرض للهزيمة في 14 مباراة، وكان التعادل في 11 مناسبة.

– منذ العام 2010 تقابل برشلونة وأتلتيك بلباو 20 مرة، فاز فيها البارسا في 13 مباراة وخسر 3 مباريات فيما كان التعادل في 4 مناسبات.

– تواجه ريال مدريد وليفانتي في 24 مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني، فاز الريال في 17 مرة وخسر 4 مرات وجاء التعادل في 3 مناسبات.