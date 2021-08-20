مربو الثروة الغنمية بحماة يشككون بصحة الإحصاءات

حماة- حسان المحمد

شكّك مربو الثروة الغنمية في بادية حماة بمصداقية وصحة أرقام إحصاء رؤوس الأغنام، وذلك بإرسال أعداد وهمية تقدّر بضعف الأعداد الحقيقية.

وبيّن الشاكون أن أرقام الإحصاء الماضي تضاعفت، وخصوصاً من دائرة الحمرا والسلمية والصبورة، حيث كان العدد ١١٣٤٠٧ رأس غنم في الحمرا بينما هذا العام أصبح ٢٥٠ ألفاً. وفي الصبورة كان العدد ٢٨١٢٢٥ وحالياً ٣٨٥٠٣٣ رأساً، وفي السلمية كان ٣٧٦١١٨ ببنما بلغ مع الإحصاء الجديد ٦٦١٤٤٠ رأساً، علماً أن هناك تراجعاً بأعداد رؤوس الأغنام ولا تصل لهذا الرقم.

وراجع عدد من المربين مديرية الزراعة دائرة الإحصاء من أجل تقديم طلبات اعتراض على آلية التقييم، مؤكدين أنه هناك أسماء وهمية رفعت في الجداول، إذ هناك مربون استلموا مخصصات المقنن العلفي وباعوها في السوق السوداء وهم بالأصل لا يملكون رأس غنم واحداً!!.

وفي اتصال هاتفي لـ “البعث” مع مدير الزراعة بحماة عبدالمنعم صباغ قال إن الكتلة الرقمية لم تتغير وأن الاعداد التي وردت من قبل لجان التقييم أصبحت في دائرة الإحصاء ليصار إلى إرسالها إلى فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحماة.

وحاولنا التأكد من دائرة زراعة السلمية كونها المعنية برفع الجداول، فأجاب رئيس الدائرة بأنه لا يعرف الأرقام بشكل دقيق، وأشار إلى أن دائرة الإحصاء بحماة أرجعت الجداول إلى السلمية من أجل تخفيض الكمية، وهذا إن دل فهو يدلّ على أنه يوجد إشكالية وزيادة في الأرقام!.