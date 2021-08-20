مصدر تسليح جديد للإرهابيين.. ترسانة أسلحة أميركية متطوّرة في أيدي طالبان

غنمت “طالبان” ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، بعد فرض سيطرتها على العاصمة كابل ومعظم أنحاء أفغانستان. وبحسب موقع “بوليتيكو”، ليس من الواضح للمسؤولين الأمريكيين مقدار المعدات التي استولت عليها حركة طالبان، ما يثير مخاوف من ظهور سوق إقليمي للأسلحة، قد يصبح مصدراً للجماعات الإرهابية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لعناصر من “طالبان” يستولون على شحنة أسلحة معظمها قدّمته القوى الغربية إلى الجيش الأفغاني، وهم يقفون أمام عدد من مروحيات بلاك هوك الهجومية حاملين أسلحة آلية “أم 4″ و”أم 16” وحتى بنادق من نوع “أم 24” يستخدمها القناصة، أو يتنقلون في آليات مصفحة مزودة بقاذفات صواريخ، ويفتحون صناديق ممتلئة بأسلحة نارية جديدة ومعدات اتصال وحتى طائرات عسكرية مسيرة.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه “كل ما لم يتم تدميره أصبح الآن في يد طالبان”، فيما اعترف مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الثلاثاء الماضي، من البيت الأبيض بالأمر، وقال: إنه “ليس لدينا فكرة واضحة عن مكان كل قطعة من المعدات، لكن من المؤكد أن عدداً كبيراً منها سقط في أيدي طالبان، وليس لدينا انطباع بأنهم يعتزمون إعادتها إلينا”.

خبير مكافحة الإرهاب في المكتب الاستشاري “سي ان ايه” جوناثان شرودن قال إن “أخطر الأسلحة التي استولت عليها طالبان هي مدافع “دي-30″ سوفياتية الصنع وطائرات سلاح الجو الأفغاني التي صنعتها واشنطن”. وأضاف: “ليس من المؤكد أن لديهم القدرة على استخدام كل الطائرات التي استولوا عليها، لكنهم اظهروا بالفعل انهم يعرفون كيف يستخدمون هذه المدفعيات”.

وذكر مسؤول آخر أنه رغم عدم توافر أرقام محددة، فإن التقييم الاستخباراتي الحالي يشير إلى أن “طالبان” سيطرت على أكثر من 2000 عربة مدرعة منها ما هو من طراز هامفي الأميركي وما يصل إلى 40 طائرة قد يكون من بينها طائرات من طراز (يو.إتش-60) بلاك هوك وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات عسكرية مسيرة من طراز (سكان-إيغل).

ولفت موقع “بوليتيكو” إلى أن الولايات المتحدة، منذ 2003، دعمت القوات الأفغانية بما لا يقل عن 100 ألف قطعة سلاح خفيف، مثل “M-16” و”M-4″، بالإضافة إلى 76 ألف مركبة، و16 ألف جهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى 162 ألف جهاز اتصال لاسلكي. وفي الآونة الأخيرة، بين عامي 2017 و2019، شحنت الولايات المتحدة إلى أفغانستان 4700 عربة همفي أخرى و20000 قنبلة يدوية وآلاف الذخائر الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية، بحسب تقارير سابقة.

وهناك مخاوف آنية تتعلق بالأسلحة والعتاد الأسهل استخداماً مثل نظارات الرؤية الليلية، فمنذ 2003، زودت الولايات المتحدة القوات الأفغانية بما لا يقل عن 600 ألف قطعة سلاح مشاة بما يشمل بنادق من طراز إم16 و162 ألف قطعة اتصالات و16 ألف جهاز للرؤية الليلية.

وقال مستشار في الكونغرس “القدرة على تنفيذ عمليات ليلا عامل يغير موازين اللعبة بحق”. وقال فوتيل وآخرون إن الأسلحة الخفيفة التي استولى عليها المسلحون مثل البنادق الآلية وقذائف المورتر وقطع المدفعية بما فيها مدافع هاوتزر قد تعطي طالبان ميزة في مواجهة أي مقاومة قد تستجد في معاقل معروفة بمناهضة الحركة مثل وادي بانجشير شمال شرقي كابول.