انطونوف: واشنطن تواصل تقويض العلاقات الروسية الأمريكية

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم أن واشنطن تواصل تقويض العلاقات الروسية الأمريكية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن انطونوف قوله تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يتيح فرض عقوبات على مشاريع الطاقة الروسية “إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة الحالية تواصل السير بشكل أعمى على مسار تقويض العلاقات مع روسيا ولا تفكر في العواقب.

وأضاف إن يأتي هذا بدلا من التركيز على التهديدات والمشاكل الحقيقية للأمن العالمي فهي منخرطة في الوعظ الأخلاقي محاولة التمسك بالدور الزائف الرائد للبلاد في الديمقراطية والقانون الدولي.

وأصدر بايدن أمس مرسوما يسمح بفرض عقوبات تتعلق بمشروعات الطاقة الروسية من بينها مشروع خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2.

وكانت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بينهما حيال حل القضايا الدولية إضافة إلى اتباع الولايات سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الالتزام بالقانون الدولي وهو ما تعارضه روسيا بشدة.