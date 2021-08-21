تجار حلب يطالبون بمهلة إضافية لتنفيذ قرار إيفاف الاستيراد

حلب – معن الغادري

طالب عدد من تجار غرفة حلب بضرورة مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتمديد المهلة المحددة بشهرين شهرا إضافيا بما يتعلق بقرار وقف استيراد بعض المواد والسلع الصادر عن الوزارة مؤخراً، ليتسنى لهم استكمال إجراءات تخليص البضائع والمواد وتسوية أوضاع الشحن المتأخرة بالنظر للظروف الصعبة التي تواجههم جراء العقوبات المفروضة وصعوبة الشحن الدولي.

وأوضح أيمن الباشا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أن الغرفة بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بناء على الحاجة الماسة لتمديد المهلة إلى شهر إضافي بناء على طلب المستوردين من التجار.

وبين الباشا أن معظم المستوردين يعانون صعوبات كبيرة في آلية الشحن من الدول المصدرة، وهناك أزمة حقيقية تتمثل بعدم توفر حاويات فارغة لشحن البضائع، ما يتسبب في إطالة فترة الشحن إلى اكثر من شهرين بينما كانت سابقاً لا تتجاوز أكثر من أربعين يوماً بما في ذلك إجراءات التخليص الجمركي في الميناء.

وأشار الباشا إلى أن إجمالي ما يتم استيراده من هذه المواد والتي تم إيقاف استيرادها لمدة ستة أشهر لا يتجاوز 100 حاوية سنوياً، على خلاف المواد والسلع الأخرى التي تحتاج إلى آلاف الحاويات، مبيناً أن أغلب المواد التي تم منعها لا تصنع محلياً كإكسسوارات الموبايل والمكيفات المنزلية والهواتف، ولا يتم تمويلها من مصرف سورية المركزي وإنما من قبل التاجر.