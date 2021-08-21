توقف عمل مئات الحرفيين باللاذقية لصعوبة الحصول على الغاز الصناعي

اللاذقية – مروان حويجة

كشف رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية جهاد برّو عن توقف مئات الحرفيين في المحافظة عن العمل جراء عدم تمكنهم من الحصول على مادة الغاز الصناعي، موضحا في تصريح لـ “البعث” أن نحو ٥٠٠ حرفي كانوا يحصلون سابقاً على الغاز الصناعي من شركة محروقات لتشغيل منشآتهم، مثل صناعة الألبان والأجبان والمعجنات والحلويات والفطائر والحدادة الإفرنجية وغيرها، والتي كانت تستجر الغاز الصناعي لسنوات طويلة من خلال الشهادة الحرفية، إلا أن المفاجأة كانت أن كل حرفي ليس لديه ترخيص إداري لا يتم منحه بطاقة ذكية، وبالتالي لا يستطيع الحصول على الغاز، مع العلم أن هذه المنشآت قائمة منذ الأساس ضمن الملكية على الشيوع وتزاول العمل منذ فترة طويلة لأنه لا يمكن منحها الترخيص الإداري كونها منشآت تعمل في مناطق عشوائية.

وبيّن برو أنه برغم كل المراسلات مع شركة سادكوب من خلال الاتحاد العام للحرفيين لأجل منح هؤلاء الحرفيين مادة الغاز إلا أننا لم نصل إلى نتيجة.

وأشار برو إلى مطالبات الحرفين المتكررة لمعالجة هذه المشكلة لأن تأمين الغاز يتعذر عليهم بدون بطاقة ذكية ولا يستطيعون شراءه بالسعر الحر لأن سعر الأسطوانة يصل في السوق السوداء إلى ١٠٠ ألف ليرة، مبينا أنه تمّ رفع كتاب إلى مكتب العمال والاقتصادي الحزبي الفرعي لأجل المعالجة.