 “حدائق الفن” في هواء طرطوس الطلق

طرطوس- رشا سليمان

قدمت فعاليات حدائق الفن التي تقيمها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات السورية عرضين فنيين في محافظة طرطوس: الأول “جحا والكنز” التي بدأت به الفعالية عروضها على المسرح المكشوف في الكورنيش البحري للمخرج سعيد عطايا الذي بين فيه المخرج أهمية المحبة بين الناس والبعد عن الماديات لأن المحبة وحدها الباقية، وهو عرض مسرحي للأطفال الذين تفاعلوا معه ولقي إقبالاً جماهيراً، وكان العرض الثاني عرضاً راقصاً قدمت من خلاله فرقة سلام للفنون الشعبية والرقص المسرحي لوحات شعبية وطنية ورقصات تعبيرية جاذبة، وقال مدرب الفرقة هاني حسن: إن العروض في الهواء الطلق جماهيرية ومحببة لقربها من الناس وإيصالها الرسالة بشكل مباشر دون أية مؤثرات، ولفت أنهم من خلال العروض تقدم الفرقة رسالة بأنهم رغم كل الظروف يقدمون الفن الراقي وهم مستمرون.

وبيّن كمال بدران مدير ثقافة طرطوس أن الهدف الأساسي من فعالية حدائق الفن هو الخروج بالأنشطة الثقافية إلى الجمهور في أماكن تواجده وإقامة هذه الأنشطة في حدائق المراكز الثقافية والحدائق العامة، ولفت أن هذه الفعاليات في طرطوس تقام على المسرح المكشوف في الكورنيش البحري، وأوضح أن مميزات المسرح المكشوف هو إمكانية استهداف الناس في أماكن تواجدهم والإسهام في تأمين رؤية مسرحية بصورة مبسطة، ودائماً أعمال اللغة البصرية السمعية هي اللغة الجاذبة للجمهور، وأشار إلى أن هذا ما دفع وزارة الثقافة لتقديم وتنظيم الفعاليات الثقافية، وبالإضافة إلى نشر الثقافة بأنواعها، تهدف إلى التعريف بنتاجات الفرق والمجموعات الثقافية على الرغم من الصعوبات التي تعترض مثل هكذا عمل إلا أنهم حريصون كل الحرص على تذليل هذه الصعوبات بهدف تقديم منتج ثقافي مميز للحضور المستهدف، وما يميز هذه العروض أنها متاحة لمن يرغب ولا تتقيد بشريحة أو نوعية من الحضور.

يذكر أن عروض فعالية “حدائق الفن” مستمرة حتى ١٦ أيلول وهي تقدم مساء كل خميس عرض مسرحي على المسرح المكشوف.