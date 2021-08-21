ديربي حمص يخيب الآمال والنتيجة سلبية 

خرج جمهورا فريقي الوثبة والكرامة بعد نهاية لقاء فريقهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الكروي الممتاز مستائين نتيجة الأداء السلبي والباهت، والذي سادته العصبية والاعتراضات الكثيرة على قرارات الحكم الدولي مسعود طفيلية التي كادت أن تخرج المباراة من بين يديه لولا حكمة البعض في إدارتي الناديين الجارين.

اللقاء جاء سلبياً بكل تفاصيله فتاهت الكرة بين أقدام اللاعبين وسط الحساسية المفرطة والتوتر غير المبرر والشد العصبي والخشونة التي فرضتها المشاحنات، مع غياب تام لكرة القدم ولتنتقل الحساسية والعصبية لمدرجات الملعب الغير مهيئة حتى الآن لاستقبال هذا العدد الكبير من الجماهير وليغيب التشجيع الأخلاقي ، ثم ينتهي اللقاء سلبياً بالنتيجة والأداء.