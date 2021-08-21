ديربي حمص يخيب الآمال والنتيجة سلبية
حمص _ نزار جمول
خرج جمهورا فريقي الوثبة والكرامة بعد نهاية لقاء فريقهما ضمن الجولة الثانية من الدوري الكروي الممتاز مستائين نتيجة الأداء السلبي والباهت، والذي سادته العصبية والاعتراضات الكثيرة على قرارات الحكم الدولي مسعود طفيلية التي كادت أن تخرج المباراة من بين يديه لولا حكمة البعض في إدارتي الناديين الجارين.
اللقاء جاء سلبياً بكل تفاصيله فتاهت الكرة بين أقدام اللاعبين وسط الحساسية المفرطة والتوتر غير المبرر والشد العصبي والخشونة التي فرضتها المشاحنات، مع غياب تام لكرة القدم ولتنتقل الحساسية والعصبية لمدرجات الملعب الغير مهيئة حتى الآن لاستقبال هذا العدد الكبير من الجماهير وليغيب التشجيع الأخلاقي ، ثم ينتهي اللقاء سلبياً بالنتيجة والأداء.
مدرب الوثبة الكابتن عمار الشمالي أكد لـ “البعث” بأن فريقه كان الأميز بالمباراة حيث أضاع ثلاثة أهداف محققة في الشوط الثاني لكن التسرع حال دون التسجيل مشيراً إلى أنه راض عما قدمه اللاعبون في أرض الملعب قياساً لقصر فترة التحضير التي سبقت الدوري.
أما فهد عودة مساعد مدرب فريق الكرامة فاعتبر المباراة ضعيفة فنياً، مبيناً أن مباريات الديربي لها خصوصية وخاصة مباريات الكرامة والوثبة ، وأبدى العوده أسفه عما شهدته المباراة من حساسية مفرطة كانت السبب الرئيسي في ضعف الأداء فيها، مشددا على أن التعادل كان عادلاً قياساً لمجريات المباراة والتعويض في المباريات القادمة سيكون الهدف لإسعاد الجماهير.