طرح أحدث أفلام “جيمس بوند” الشهر المقبل

قررت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني “جيمس بوند” طرح أحدث أفلامه السينمائية في شهر أيلول المقبل، وذلك بعد سلسلة طويلة من التأجيلات نتيجة فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلنت الحسابات الرسمية لأفلام “جيمس بوند” على مواقع التواصل الاجتماعي أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد “No Time to Die” (لا وقت للموت) هو 28 أيلول.

وتأجل عرض الفيلم 3 مرات منذ بدء الجائحة في شهر آذار 2020، مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها، وكان من المقرر أصلاً طرح فيلم “No Time to Die”، وهو من إنتاج وتوزيع شركة “إم جي إم” و”يونيفرسال بيكتشرز”، في دور العرض في نيسان الماضي 2020، ثم تأجل العرض إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم إلى نيسان 2021.

ويشار إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم تقدر بنحو 200 مليون دولار، وهو من بطولة دانيال كريغ. وكانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم “لا وقت للموت” انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020، واقتطعت 80% من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.