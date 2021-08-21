مشاركة واسعة ومستوى مميز في شطرنج اللاذقية

اللاذقية- خالد جطل

أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في اللاذقية بطولة المحافظة للشباب بمشاركة 30 لاعبا من فئات الشباب والفئات العمرية المتطورة، وأسفرت المنافسات عن تتويج الموهبة حمزة مسعود بلقب البطولة برصيد 7 نقاط تلاه يحيى رعواني برصيد 6 نقاط وجاء زين إبراهيم ثالثاً وجعفر زيتي رابعاً ومصطفى قرطيش خامساً وحيدرة إسبر سادساً.

العقيد نايف إسبر رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية بين ل” البعث” أن البطولة أقيمت على مدى ثلاثة أيام تخللتها ثمان جولات بمشاركة 30 لاعب من فئات 16 و18 و20 سنة إضافة لمشاركين من الفئات العمرية الذين حققوا نتائج مميزة في بطولة الجمهورية الأخيرة التي أقيمت في اللاذقية.

وأشار إسبر إلى أن المباريات جرت وفق النظام السويسري من مجموعة واحدة فقط لانتقاء أفضل ستة لاعبين سيمثلون المحافظة في الاستحقاقات القادمة، كاشفا أن البطولة نجحت تنظيميا إضافة إلى أن مستواها الفني كان متميزا وسط تقارب بين المشاركين، وهذا دليل قوة وارتفاع المستوى الفني، كما توجه إسبر بالشكر للاعبين وأهاليهم على الدعم والتشجيع الذي يقدمونه للعبة .