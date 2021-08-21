مشاريع وأبراج سكنية بأكثر من ٥ مليار بحماة

حماة – منير الأحمد

كثف فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحماة منذ بداية النصف الثاني من هذا العام أعماله لتسريع العمل بالمشاريع التي يقوم بتنفيذها، سواءً المتعلقة بتعبيد وتزفيت الطرق المركزية والفرعية داخل المحافظة وخارجها، أو أعمال البناء وإكساء الأبنية التي يقوم بها لصالح جهات القطاع العام.

وبين مدير فرع الشركة بحماة المهندس إيهاب قطريب أن هذه المشاريع كثيرة ومتنوعة، ففي مجال الطرق يواصل الفرع تنفيذ طريق الاوتوستراد الدولي حماة – سلمية لصالح فرع المواصلات الطرقية والبالغ طوله 10 كيلو متر، كما نقوم حاليا بالتنسيق مع المحافظة والجهات الوصائية لإزالة العوائق في المسافة الممتدة من جسر سلمية حتى قصارين، كما يتم تنفيذ طريق حمص السلمية لصالح المواصلات الطرقية؛ إضافة إلى مشاريع في توسع المنطقة الصناعية.

ولفت القطريب إلى تنفيذ مشاريع أخرى في منطقة الغاب لصالح مديرية الموارد المائية بحماة بطول 20 كيلو متر تمتد من العشارنة حتى قريتي الخنساء ومرداش وصولاً إلى شطحة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 80 بالمئة، وكنا قبلها قد انهينا عقدين لشوارع تنظيمية في مدينة سلحب حيث قمنا بشق طرق ووضع اطاريف ومد طبقة مجبول زفتي، مشيرا إلى استمرار العمل في إشادة أبراج سكنية في ضاحية الوفاء لصالح فرع مؤسسة الإسكان بحماة، حيث يوجد أربعة أبراج سكن عمالي حيث أنهيت أعمال الهيكل، والعمل مستمر بالاكساء بقيمة مليارين و200 مليون، وهناك أربعة ابراج سكن شبابي في مرحلة الهيكل، قيمتها 3 مليار و100 مليون، وهناك مشروعان لصالح وزارة الاشغال العامة: الأول هو سور جامعة حماة، وبلغت نسبة التنفيذ 80 بالمئة .

وفيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الفرع أوضح قطريب أنها تتمثل في قلة السيولة المالية لتنفيذ المشاريع وقدم الأليات الثقيلة والتي تسعى الشركة لتحديثها وتطويرها بشكل مستمر إلى جانب نقص الكادر العامل في الفرع.