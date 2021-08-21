“واتس آب” يطرح خياراً مرناً

كشفت تقارير الأسبوع الحالي عن أن تطبيق المراسلة الفوري “واتس آب” يعمل على إضافة خيار جديد بشأن ميزة “الرسائل الخفية”، التي كان طرحها العام الماضي. وسيضيف “واتس آب” إمكانية حذف الرسائل بعد مرور 90 يوماً، وهو ما يمنح المرسل المزيد من المرونة قبل اتخاذ قرار التخلص من رسالته.

وفي شهر تشرين الثاني الماضي، قدم “واتس آب” رسائل تختفي بعد 7 أيام، ثم قبل شهرين، أضاف خيار رسائل “العرض مرة واحدة”، والتي تختفي إلى الأبد بعد مشاهدتها مرة واحدة، كما يوضح اسمها. وبحسب ما أورده موقع “وابيتاإنفو”، فإن مستخدمي سيظهر أمامهم في النهاية قائمة للاختيار ما بين وقف حذف الرسائل تماماً، أو إخفائها بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوماً. ويتوافر خيار حذف الرسائل بعد مرور 90 يوماً في الإصدار التجريبي لتطبيق “واتس آب” على هواتف “أندرويد” رقم 2.21.9.6.