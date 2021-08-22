الأمن التونسي يقبض على “المُخطط” لاغتيال الرئيس قيس سعيد

أكدت وسائل إعلام تونسية، الأحد، القبض على شخص خطط لاغتيال رئيس البلاد قيس سعيد.

وبحسب ما نشرته صحيفة الشروق التونسية فإنه تم “إلقاء القبض على إرهابي ممن ينعتون بالذئاب المنفردة كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس قيس سعيد بإحدى المدن الساحلية”.

وقالت الصحيفة إن تحريات واسعة أجريت منذ إلقاء القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.

فيما كشفت مصادر أمنية هوية الإرهابي الذي كان يهدف لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد بجهة الساحل.

وقالت المصادر إن الإرهابي الذي تم اعتقاله هو تونسي الجنسية، وتلقى تدريبا في ليبيا، وتسلل في أوائل شهر آب الجاري، عبر الحدود البرية.

وبينت ذات المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية تفيد بانتماء الإرهابي المعتقل، لتنظيم داعش الإرهابي، وضُبطت بحوزته شهادة علمية مزورة، من إحدى الجامعات الوهمية في تركيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوحدات الأمنية فككت منذ بداية هذا الشهر أربع خلايا إرهابية توصف بالنائمة تنشط في جهتي الساحل التونسي (محافظات سوسة والمنستير والمهدية) والجنوب الشرقي على الحدود التونسية الليبية.

وأكد الرئيس التونسي، أن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله، قائلا: “طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون”.

وتابع: “الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر.. سنقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة”. ومضى قائلا: “هناك من يؤلب دولا أجنبية على البلاد والرئاسة”.