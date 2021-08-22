الهلال في افتتاح مجلس اتحاد نقابات العمال: القطاع العام هو الضمانة الحقيقية لمستقبل سورية

بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعدد من الرفاق أعضاء القيادة المركزية، افتتحت اليوم الأحد أعمال الدورة الرابعة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك في مبنى الاتحاد بدمشق.

واستهل الرفيق الهلال حديثه بنقل تحية ومحبة الرفيق بشار الأسد، الأمين العام للحزب، لأصحاب السواعد السمراء أبناء الطبقة العاملة الذين كانوا في مقدمة المدافعين عن أرض الوطن وخير من تصدى للحصار الاقتصادي الجائر، وعليهم نعول في المرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن أعداء الوطن راهنوا في حصارهم المسعور على انهيار الطبقة العاملة، وكان أوج هذا الحصار قبيل الانتخابات الرئاسية، لكن عمال سورية وقفوا وقفة رجل واحد خلف هذا القائد العظيم، وأذهلوا الأصدقاء قبل الأعداء بصمودهم والتفافهم حول جيشهم وقائدهم، لتمتزج دماء الشهداء العمال بدماء أبطال وبواسل الجيش العربي السوري في سبيل الدفاع عن وطننا الحبيب سورية.

وأكد الرفيق الأمين العام المساعد أن القطاع العام هو الضمانة الحقيقية لمستقبل سورية مشدداً على أهمية التحام القيادات النقابية بالطبقات العمالية القاعدية لأن هموم ومشاكل العامل البسيط هي جوهر العمل النقابي.

وفي ختام حديثه، قدم الهلال عرضاً مفصلاً للواقع السياسي والعسكري على مستوى المنطقة والإقليم بشكل عام، وأجاب على طروحات وتساؤلات الرفاق الحضور.

من جانبه، الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية، نوه بأن واقع العمل اليوم صعب في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة لكن هموم العمال هي أولوية عند الرفيق الأمين العام للحزب، رئيس الجمهورية، وكانت زيارة سيادته لعدرا العمالية ومختلف المناطق الصناعية خير دليل على ذلك.

الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية ناقش ما تم طرحه من مواضيع متعلقة بالجانب الاقتصادي وآليات إيصال الدعم لمستحقيه.

الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد نقابات العمال شرح واقع العمل النقابي منوهاً بأهمية تأهيل الكادر العمالي واستصدار قوانين لتعديل تعويضات المعاهد النقابية والعاملين فيها.

وناقش أعضاء المجلس ما تم تنفيذه من خطة المكتب التنفيذي، وما لم ينفذ، وقدموا عدة طروحات تمحورت حول الجانب التنظيمي والنقابي والسياسي ودعم المشاريع الصغيرة ورفع سن التقاعد، وسبل دعم اقتصاد الأسرة العاملة وتحسين الواقع المعيشي.

الجدير بالذكر أن أعمال المؤتمر ستستمر على مدار يومين حيث سيلتقي المؤتمر بالرفيق رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المختصين لمناقشة الجوانب المتعلقة بعمل الحكومة.