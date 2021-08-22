“تايتنك” ترسو في ريف السويداء

السويداء- رفعت الديك

يبدو أن مشهد سفينة عائمة لم يعد حكراً على المناطق المحاذية للبحر بعد منح وزارة السياحة رخصة التأهيل السياحي لمشروع سياحي جديد “السفينة العائمة” على طريق شهبا شقا بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن المشروع السياحي الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذه مؤخراً كسر الطابع التقليدي للمشاريع السياحية باعتماد تنفيذ يتيح للخيال البصري كافة الاحتمالات، وهو سفينة عائمة تستعد للانطلاق محمّلة بكافة الخدمات التي يحتاجها المشروع المذكور.

وبيّن العربيد أن المشروع يتميز بكساء حديث، وأعمال الديكور المتقنة، ويتألف من سفينة عائمة يقع على سطحها مسبح للكبار، وآخر للصغار، وفي الداخل صالات ومطابخ ومكاتب للإدارة، وصالة بوفيه في الطابق الأول تضم ركن محاسبة، وغرفة إعارة ملابس، وغرفة صيدلية، وجلسات متدرجة، ودورات مياه.

ولفت مدير السياحة إلى أن المشروع مجهز بأحدث التجهيزات الحديثة، ويحقق قيمة مضافة من خلال توفير الأجواء المريحة لمرتاديه، والتنوع والاستمتاع بجلساته الهادئة.

بدوره صاحب المشروع غسان زين الدين رأى أن فكرة المشروع ابتعدت عن النمطية والشكل التقليدي، واتجهت نحو هوية بصرية جديدة، وهي عبارة عن مسبح وملحقاته ومطعم وكافتيريا وتراسات وصالة متعددة الاستعمالات من الدرجة الثالثة على شكل سفينة ترسو وسط منطقة جبلية ذات طبيعة جميلة على أرض ذات ميول على الطريق العام مباشرة بين شهبا وشقا، بالإضافة إلى توافر الأشجار الحراجية وأشجار السرو في الموقع العام.

وبيّن زين الدين أن المشروع يؤمن فرص عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفندقية، خاصة في المواسم الصيفية.