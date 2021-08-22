محطة علوك تتوقف بشكل كامل نتيجة جرائم “قسد” والاحتلال التركي ومرتزقته

توقفت محطة علوك للمياه في منطقة رأس العين بريف الحسكة مجدداً بشكل كامل نتيجة جرائم ميليشيا “قسد” وإرهابيي الاحتلال التركي وقطعهم للتيار الكهربائي المغذي للمحطة التي تزود أكثر من مليون مواطن بالمياه.

وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الحسكة المهندس محمود العكلة أن المحطة توقفت عن العمل مساء أمس نتيجة جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي والتي قامت بإيقاف التغذية الكهربائية المشغلة للمحطة بعد تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته يسطون على كميات كبيرة من الكهرباء ما يحول دون تشغيل المحطة بطاقتها الإنتاجية الكاملة واقتصار التشغيل على عدد قليل من الآبار ومضخة أفقية واحدة.

ولفت العكلة إلى أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الإنسانية لم تتوقف لتأمين مياه الشرب للأهالي عن طريق توفير صهاريج نقل المياه وتعبئة خزانات المياه المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة وبشكل يومي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تعمد إلى سرقة الكهرباء المغذية لمحطة علوك بهدف تشغيل المشاريع الزراعية التي أقيمت على أراضي المواطنين التي قاموا بالاستيلاء عليها.