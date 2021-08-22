حدائق الفن.. فعاليات ثقافية وفنية في الهواء الطلق

حمص- سمر محفوض

ضمن فعالية “حدائق الفن” التي أطلقتها وزارة الثقافة في حدائق المحافظات السورية كتجربة في الهواء الطلق، أقامت مديرية ثقافة حمص حفلاً موسيقياً أحياه الفنان حسن خلف وفرقته الموسيقية في حديقة حي الدبلان وسط حمص، قدم فيه مجموعة من الأغاني الطربية ورحبانيات لفيروز ووديع الصافي والقدود الحلبية والأغاني الوطنية، وعدداً من أغاني التراث السوري الأصيل.

مدير ثقافة حمص حسان لباد أشار إلى أهمية التجربة، وأنّها تتضمّن برامج فنية منوّعة تتناسب مع مختلف الأذواق وتسهم بخلق السعادة والفرح حيث لاقت ترحيباً وقبولاً وحازت على رضا الجمهور كونها في الهواء الطلق، وخاصة ضمن أجواء الصيف الحار في الأماكن المغلقة وتسهم في نشر الثقافة والفن والمتعة الفكرية وتشجيع الجمهور على المشاركة، وتسهم في إيصال رسالة الثقافة السورية لأكبر شريحة من الجمهور، حيث إن الحدائق هي الأكثر ارتياداً لمثل هذا الوقت من العام.

بدوره اعتبر الفنان حسن خلف أن التجربة من أهم المشاريع الثقافية التي تقصّر المسافة بين الفن والمسرح والشعر والجمهور، مؤكداً على عراقة مدينة حمص واحتضانها لأهل الفكر والمبدعين واهتمامها بالأدب والفن والثقافة.

ورأى الجمهور الحمصي أنها تجربة تستحق أن تعمّم، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي منعت الغالبية من ذوي الدخل المحدود من ارتياد المتنزهات، وهي تتيح الفرصة أمام الجميع للحضور والاستمتاع دون تكلفة أو مشقة، وأن إقامة الفعالية الثقافية في الحدائق فكرة جديدة وجميلة وخطوة لنشر الفرح.