نعمان عبدو يهدي مدينته القامشلي كتاباً

يجدُ مدينته سيدة فاتنة جميلة عاشقة للسلام، حاملة للمحبة، يتباهى بها ويضمّ في قلبه وعقله ذكريات كثيرة بدأت مع طفولته ولمّا تنته، جمعها في كتابه “سيدتي الأولى”، المؤلف الشاب “نعمان عبدو” أنجز كتابه معبراً ومؤكداً أن لون السلام في مدينته كان وسيظل باقياً إلى الأبد. وأضاف: يضمّ الكتاب الكثير من ذكرياتي وذكريات من هم بعمري في فترة الطفولة والدراسة وذكريات قريبة لأعمار كلّ من عاش ويعيش على أرض القامشلي الطيبة، استخدمت أسلوب النثر الحديث غير متقيّد بالكلام الموزون المقفى بالأسجاع، والكتاب عبارة عن 100 صفحة وجدتها خير هدية أقدمها لمدينة الحب والسلام “القامشلي” وأهلها في ذكرى تأسيسها الخامسة والتسعين.

عبد العظيم العبد الله