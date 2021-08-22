وصفات للحصول على ابتسامة ساحرة

يعاني البعض من مشكلة اصفرار الأسنان، نتيجة أسباب مختلفة منها تآكل طبقة المينا الصلبة، وكشف العاج الموجود أسفلها، أو الإفراط في تدخين السجائر، وغيرها من الأسباب المختلفة التي تجعل الإنسان يشعر بالإحراج، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية لتبييض الأسنان.

زيت السمسم: تساعد الزيوت الطبيعية على تنظيف الفم وإزالة السموم من الجسم، والتخلص من طبقة البلاك والحصول على أسنان بيضاء، من خلال وضع ملعقة زيت سمسم أو عباد الشمس على الأسنان مع المضمضة، مع تكرار الوصفة يومياً، لتقليل البكتيريا في الفم والتخلص من التهاب اللثة والحصول على أسنان بيضاء.

صودا الخبز: تساعد صودا الخبز على تبييض الأسنان وذلك لاحتوائها على خصائص تبييض طبيعية، لذلك فهي تدخل في مكونات معجون الأسنان، لذلك ينصح بخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء ووضعهم على الفرشاة وتنظيف الأسنان، ويمكن تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

قشر الموز والبرتقال: يمكن أخذ قشر الموز أو البرتقال أو الليمون وفرك الأسنان برفق بالقشر، لمدة دقيقتين، ثم غسل الفم جيداً بالماء ومعجون الأسنان، حيث تحتوي قشور الفواكه على حامض الستريك الذي يساعد في تبييض الأسنان، وينصح بتجنب استخدام الوصفة لمن يعانون من حساسية الأسنان أو حساسية من أي نوع من أنواع الفاكهة المذكورة، لأن من المحتمل أن تكون مينا الأسنان ضعيفة أو متآكلة.

زيت جوز الهند: فوائد زيت جوز الهند عديدة منها تحسين صحة اللثة والتخلص من رائحة الفم الكريهة، وتبييض الأسنان، ولتحقيق ذلك ينصح بوضع بعض الزيت على ملعقة ووضعها في الفم ثم المضمضة لمدة تتراوح مابين عشر إلى خمس عشرة دقيقة، ثم بصق الزيت، وغسل الأسنان بالفرشاة، مع تكرار الوصفة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً.