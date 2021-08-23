أبطالنا يتعالون على جراحهم ويتوّجون في دورة “جريح وطن”

اللاذقية- خالد جطل

اختتمت أمس منافسات القوة البدنية ضمن دورة جريح وطن الرياضية التي تقيمها مؤسسة جريح وطن والاتحاد الرياضي العام بمشاركة 100 جريح من جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي، إضافة لجرحى من العراق وروسيا، وشهدت منافسات اليوم الأخير لوزن 88 كغ فوز منهل زروف بالمركز الأول، تلاه ثانياً ويليام كيوان، فيما جاء الروسي يوري شيرفا ثالثاً، وحسم بطلنا حسن عبدان منافسات وزن +88 كغ، وجاء شادي الحلبي ثانياً، ومحمد ديوب ثالثاً.

وفي مسابقة الريشة الطائرة من وضعية الجلوس حقق فراس شيحا المركز الأول، وحلّ عيسى حسن ثانياً، ومحمد قربي ثالثاً، وفي مسابقة دفع الكرة الحديدية من وضعية الجلوس توّج باللقب خليل محمود، وحل ثانياً عبد الرحمن حمروش، ووسيم خضور ثالثاً.

وأسفرت منافسات رمي الرمح من وضعية الوقوف للمكفوفين عن تتويج علي غنوم بالمركز الأول، تلاه عزام أحمد ثانياً، وطاهر خداج ثالثاً.

وفي منافسات السباحة أسفرت مسابقة 25م صدر عن تتويج العراقي أحمد قاسم بالمركز الأول، تلاه بطلنا زاهر قيسر ثانياً، والعراقي مصطفى توفيق ثالثاً، وفي مسابقة 50م سباحة ظهر عام فاز العراقي عمر عمار داؤوط بالمركز الأول، وحل بطلنا محمد الجفال ثانياً، والعراقي مصطفى توفيق ثالثاً، وفي مسابقة 25م صدر للمكفوفين فاز إبراهيم جحجاح بالمركز الأول، تلاه حسام مرهج ثانياً، وإيهاب الغربي ثالثاً.

بطلنا جريح الحرب منهل زروف الذي توّج بوزن 88 كغ للقوة البدنية أكد لـ “البعث” أن حياته دخلت مرحلة جديدة بروح جديدة من خلال المشاركة في الدورة، متوجّهاً بالشكر لقائد الوطن الدكتور بشار الأسد لدعمه وتوجيهاته لرعاية الجرحى، وللسيدة الأولى أسماء الأسد التي كانت حريصة دائماً على الاهتمام بجرحى الحرب أولاً، ومن ثم كرياضيين يشقون مشواراً جديداً مع التحدي لخوض معارك جديدة في عالم الرياضة.

وأضاف زروف: البطولة أعادتني للمنافسة من جديد، حيث واجهت منافسين من العراق وروسيا، ونلت اللقب الأول الذي أهديه لقائد الوطن، وللسيدة الأولى، وللقائمين على مؤسسة جريح وطن، وإلى كل فرد من أبناء وطني، وسأعمل جاهداً لتحقيق طموحي بتمثيل وطني بالمحافل الدولية، وتحقيق الألقاب، ورفع علم سورية عالمياً.

من جهته نضال يعقوب عضو اللجنة التنفيذية في اللاذقية، رئيس مكتب ألعاب القوة، المشرف على بطولة القوة البدنية، والحكم العام، وصف مشاركينا بالأبطال الحقيقيين الذين تفوقوا على أنفسهم وجراحهم، وكانوا أبطالاً بميدان الرياضة كما كانوا أبطالاً في معارك العزة والكرامة، موضحاً أن أبطالنا تحولوا خلال شهر من جرحى حرب إلى أبطال حققوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لوطننا، مؤكداً أنهم مشاريع أبطال عالميين إن استمروا بالتدريبات.

محمد سليم، عضو اتحاد الرياضات الخاصة، مشرف القوة البدنية في البطولة، وصف المنافسات بالقوية من حيث المستوى الفني والبدني للمشاركين، وأكد بروز خامات جيدة تبشّر بالخير في منتخباتنا الوطنية شرط أن تحظى بالاهتمام في المراحل القادمة، مضيفاً: لا أبالغ إن قلت إن لدينا أبطالاً يمكن الاعتماد عليهم لتمثيل منتخباتنا الوطنية خارجياً، وسنعمل على تطويرهم والارتقاء بمستواهم أكثر، وأجمل ما في البطولة هو التصميم والإرادة اللذان كنا نتابعهما مع كل رفعة ومشاركة لأبطالنا، وهذا هو العنصر الأهم والأروع.

ولفت البطل العراقي ولاء كريم إلى أن البطولة جيدة المستوى، وشهدت منافسات قوية بين الرباعين، وأضاف: نشكر إخوتنا في سورية على الدعوة للمشاركة إلى جانب الأشقاء السوريين الذين أوجّه لهم التحية، وأجمل ما تابعت هو الرقي في التعامل، إضافة لتميز أبطال سورية الذين أتمنى أن تتواصل رعايتهم لأنه سيكون لهم حضور مؤثر في البطولات القارية والعالمية.