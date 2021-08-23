الرياضات الخاصة في الألعاب البارالمبية بطموح التتويج

حطّ وفد بعثة منتخبنا الوطني للرياضات الخاصة رحاله في العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية 2020 التي تبدأ فعالياتها يوم غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى الخامس من الشهر القادم.

استعدادات بعثتنا لم تكن على مستوى الطموح، واقتصرت على معسكر داخلي في دمشق لعدة أسباب، الأمر الذي سيزيد من صعوبة مهمة منتخبنا بتحقيق نتائج جيدة في دورة الألعاب البارالمبية.

رئيسُ اتحاد الرياضات الخاصة هنائي الوز كشف لـ”البعث” أن الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية كانت متواضعة ولا تلبي الطموح، واقتصرت على إقامة معسكر داخلي للاعبين في مدينة تشرين بدمشق، كما أن نتائج التأهيل للاعبين لم تصدر حتى مطلع الشهر الجاري، وهذا أربك العملية التدريبية وأثر المعسكر المحلي على معنويات لاعبي المنتخب. وأضاف الوز: يعاني الاتحاد مثل غيره من مشاحنات مستمرة بين اللاعبين واتحاد اللعبة والمكتب التنفيذي لأسباب عدة، أهمها أن تعويضاتهم دائماً قليلة، ويطالبون بمساواتهم بالرياضيين الأسوياء، خاصة وأنهم تأهلوا لطوكيو كما تأهل الأسوياء.‏

ونوّه الوز بالحظوظ الكبيرة للاعب محمد خالد محمد الحائز على فضية بطولة العالم، وأن تحقيق ميدالية براقة في البارالمبيك وارد جداً، فهو يحتلّ التصنيف الخامس عالمياً على مستوى الكرة الحديدية، والرابع في منافسات رمي الرمح، في حين تبدو حظوظ اللاعبتين فاطمة الحسن ونورا بدور ضعيفة بالتتويج بإحدى الميداليات، خاصة وأنهما خضعتا في الفترة الماضية لبرنامج علاج فيزيائي مكثف بعد تعرضهما للإصابة في إحدى المشاركات، وهو ما قد يحول دون تحقيقهما مراكز متقدمة في البطولة.

وأوضح الوز أن البعثة المشاركة في بارالمبيك طوكيو تضمّ كلاً من عبد الناصر كركو الجاسم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام رئيساً للبعثة، ومدرّب القوة البدنية فادي فحام، واللاعبتين نورا بدور وفاطمة الحسين، ومدرّب ألعاب القوى جمال عليوي واللاعب محمد خالد المحمد.‏

الجدير بالذكر أن سورية حقّقت عبر تاريخها ميدالية وحيدة في الألعاب البارالمبية، وكانت الميدالية البرونزية في دورة بكين عام 2008 عبر اللاعبة رشا الشيخ، بينما حقّقت اللاعبة نورا بدور المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

عماد درويش